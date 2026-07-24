Naučnici smatraju da bi ovaj uspeh mogao da otvori put ka budućnosti u kojoj će roboti pomagati lekarima, pa čak i samostalno izvoditi pojedine operacije na ljudima.

Tokom istraživanja, dva humanoidna robota kojima su hirurzi upravljali na daljinu obavila su minimalno invazivne laparoskopske zahvate na anesteziranim svinjama. U jednom slučaju uspešno je uklonjena žučna kesa, dok je drugi eksperiment bio posebno značajan jer su dva robota prvi put radila istovremeno kao jedinstveni hirurški tim.

Roboti Unitree G1, koje su istraživači nazvali Surgie, opremljeni su posebnim nastavcima za držanje hirurških instrumenata, bez većih izmena njihove osnovne konstrukcije. Pre operacija prošli su niz testova u kojima su vežbali precizne pokrete na neživim predmetima i standardnim medicinskim instrumentima.

Rezultati objavljeni u stručnom časopisu Nature pokazali su da su obe operacije završene uspešno. Tokom jednog zahvata pojavilo se manje krvarenje, ali su roboti brzo reagovali, zaustavili problem i nastavili proceduru bez komplikacija.

Istraživači navode da je preciznost sistema uporediva sa znatno skupljim hirurškim robotima koji se danas koriste u bolnicama, dok su troškovi nabavke i održavanja višestruko manji. Osim toga, ovi roboti zauzimaju veoma malo prostora i znatno su jednostavniji za postavljanje u operacionoj sali.

Iako tehnologija još nije spremna za rutinsku primenu na ljudima, naučnici veruju da bi humanoidni roboti mogli da pomognu u rešavanju nedostatka hirurga, posebno u udaljenim područjima i tokom vanrednih situacija. Pored izvođenja operacija, mogli bi da asistiraju lekarima, donose instrumente, pripremaju opremu i obavljaju druge važne zadatke u operacionoj sali.

Autori istraživanja ističu da je cilj razvoj operacione sale budućnosti u kojoj će ljudi i humanoidni roboti raditi zajedno, omogućavajući kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu širom sveta.