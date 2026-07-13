Svet kinematografije potresla je vest o smrti legendarnog glumca Sema Nila, koji je preminuo u 78. godini života.

Tragičnu vest potvrdila je njegova porodica, navodeći da je čuveni glumac preminuo u ponedeljak, 13. jula, u Sidneju. Oni su se oglasili zvaničnim, emotivnim saopštenjem u kojem su se oprostili od voljenog glumca.

- Sa neizmernom tugom porodica Sema Nila saopštava vest o njegovom odlasku u ponedeljak, 13. jula, u Sidneju, u Australiji. Sem je bio okružen porodicom i otišao je uz dostojanstvo koje je krasilo čitav njegov život. Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, ali blagosloven činjenicom da je Sem ostao slobodan od raka. Više detalja biće saopšteno kasnije, ali za sada, u ime porodice, molimo vas da poštujete njihovu privatnost dok se suočavaju sa ovim nemerljivim gubitkom - navodi se u potresnoj objavi Nilovih najbližih.

Mir pronašao na Novom Zelandu

Iako je vest o smrti iznenadila mnoge, kako je porodica i naglasila u saopštenju, Sem je do samog kraja ostao potpuno izlečen od raka limfoma sa kojim je vodio tešku bitku u prethodnom periodu.

Njegova borba sa bolešću bila je poznata javnosti, ali je glumac o tome uvek govorio sa zadivljujućim optimizmom, pronalazeći mir u radu i svojoj vinariji na Novom Zelandu.

Sem Nil će ostati upamćen ne samo kao vrhunski umetnik, već i kao čovek ogromnog integriteta i dostojanstva, što su i njegovi najbliži sa ponosom istakli u svom poslednjem pozdravu.

Čitavu planetu je osvojio ulogama u blokbasteru „Park iz doba jure“ i hit seriji „Birmingemska banda“, a za sobom je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj umetnosti.

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