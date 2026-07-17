Leven Rambin, glumica koju je publika upoznala u seriji „Uvod u anatomiju“, otkrila je da je planirana operacija endometrioze za samo nekoliko trenutaka prerasla u borbu za život.

Umesto kratkog oporavka nakon laparoskopske intervencije, probudila se na intenzivnoj nezi, okružena lekarima koji su joj rekli da je imala veliku sreću što je preživela.

Tridesetšestogodišnja glumica otišla je u bolnicu kako bi utvrdila obim endometrioze, uklonila eventualne priraslice i povećala šanse da u budućnosti dobije dete. Zahvat koji je trebalo da bude minimalno invazivan dobio je dramatičan preokret kada je tokom operacije povređena njena aorta, najveći krvni sud u ljudskom telu.

Prema rečima glumice, lekari su morali odmah da započnu hitnu operaciju kako bi zaustavili krvarenje, a dobila je i transfuziju krvi.

Život joj visio o koncu

Kada se probudila, nalazila se na intenzivnoj nezi. Medicinski tim joj je saopštio da joj je život bio ozbiljno ugrožen i da je hitnom reakcijom sprečen najteži ishod.

Leven je kasnije ispričala da joj je doktorka priznala odgovornost za ono što se dogodilo. Iako je bila ljuta i potresena, glumica je čitav slučaj opisala kao izuzetno retku komplikaciju čije posledice i dalje pokušava da prihvati.

Fotografije iz bolničkog kreveta je objavila na društvenim mrežama, gde je pokazala i veliki rez na stomaku. Napisala je da nije očekivala da će se iz bolnice vratiti sa ožiljkom dugim gotovo kao njena podlaktica.

- Otići na dijagnostiku i uklanjanje endometrioze, a izaći sa povređenom aortom, hitnom operacijom i ožiljkom veličine moje podlaktice definitivno nije bilo u planu. Put do oporavka će biti dug, ali odlučna sam da ozdravim i osnujem porodicu. Oh, kako volim što sam žena - poručila je glumica.

Nakon operacije dijagnostikovana joj je endometrioza prvog stadijuma, kao i polipi. Zbog ozbiljnosti povrede i produženog oporavka bila je prinuđena da odustane i od uloge u jednom predstojećem Netfliksovom projektu, na čijem snimanju je trebalo da se pojavi svega dve nedelje kasnije.

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