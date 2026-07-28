Rimski Panteon i Koloseum u avgustu će produžiti radno vreme i biće otvoreni do 23 odnosno do 23.30 časova po lokalnom vremenu, saopštilo je u subotu italijansko Ministarstvo turizma.

Prema novom rasporedu, Panteon će raditi svakog dana osim četvrtka, dok će Koloseum produženo radno vreme primenjivati petkom i subotom.

Kako se navodi u saopštenju, cilj ove odluke je da se turistima olakša boravak, bolje upravlja velikim prilivom posetilaca i podstaknu obilasci tokom najprijatnijih delova dana, kada su temperature niže, ali i u terminima koji više odgovaraju radnom vremenu posetilaca.

Ministar kulture Alessandro Giuli istakao je da će veća dostupnost ovih znamenitosti podstaći više ljudi da ih obiđe i doprineti većoj svesti o njihovom kulturnom i istorijskom značaju.

Inicijativi se pridružio i dvorac Sforca u Milanu, nekadašnja tvrđava koja se nalazi u centru grada, a kojoj se nalazi čak osam muzeja.

Tokom avgusta ova ustanova će svakodnevno produžiti radno vreme za dva sata i biće otvorena do 19.30 časova, prenosi Unitel.