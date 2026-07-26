Voditeljka Lea Kiš ne trudi se da previše u javnosti priča o privatnom životu, ali redovno ističe koliko je ponosna na supruga i naslednicu.

Lea je naime, progovorila o tome kako se upoznala sa suprugom, kao i čime ju je osvojio svojevremeno.

Oni su se venčali samo sedam dana nakon što su započeli vezu, a Momčilo, koji je po profesiji sportski novinar i književnik, danas radi kao profesor na privatnom fakultetu u Beogradu.

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala - rekla je jednom prilikom Lea za "Hello".

Obrazovanjem je oborio s nogu

Ona tvrdi da je on posvećen obrazovanju, kao i da ju je to oborilo s nogu.

-S vremenom sam ga upoznala i na drugi način, kao čoveka posvećenog brojnim interesovanjima, kao produhovljenog intelektualca koji zna da stvar postavi na svoje mesto.

Kad razmišljam da li mi kod njega nešto smeta, mogu samo da se našalim, jer je to retka osobina za muškarce sa našeg podneblja. Naime, previše je pedantan, kao svaka Devica u horoskopu. Mada, rekla bih da je to pre vrlina, nego mana - ispričala je iskreno voditeljka.

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