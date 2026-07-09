Turska glumica Edže Irtem preminula je prošlog meseca u 35. godini, a konačni obdukcioni nalaz pokazao je pravi uzrok njene smrti, prenosi Turkish Minute.

Prema izveštaju Instituta za sudsku medicinu Turske, glumica je preminula usled trovanja alkoholom, odnosno intoksikacije etil-alkoholom.

U nalazu se navodi da su u njenom organizmu pronađene i određene lekovite supstance za koje je poznato da mogu da pojačaju dejstvo alkohola na centralni nervni sistem.

Edže Irtem preminula je 15. juna u svom domu u Istanbulu, gde se u tom trenutku nalazila sa majkom.

Njen advokat tada je saopštio da su prvi nalazi ukazivali na mogući srčani udar, ali da će konačan uzrok smrti biti poznat tek nakon obdukcije.

Nakon njene smrti pojavile su se brojne nepotvrđene tvrdnje i spekulacije na društvenim mrežama, među kojima su bile i glasine da je smrt povezana sa ujedom majmuna tokom putovanja na Tajland, sepsom ili kombinacijom antidepresiva i alkohola.

Međutim, raniji obdukcioni nalaz pokazao je da na njenom telu nije bilo tragova nasilja niti povreda.

Ko je bila Edže Irtem?

Edže Irtem rođena je 14. juna 1991. godine u Sivasu.

Diplomirala je operu i solo pevanje na Univerzitetu Jašar u Izmiru, a potom završila glumačko obrazovanje u Kulturnom centru u Istanbulu.

Glumica je sahranjena u okrugu Kušadasi, u provinciji Ajdin, uz prisustvo porodice, prijatelja i kolega.

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