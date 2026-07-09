Velška pop-rok ikona Boni Tajler preminula je u 75. godini nakon teških zdravstvenih komplikacija i borbe za život u portugalskoj bolnici.



Muzički svet ostao je bez jedne od najupečatljivijih umetnica, velške pevačice Boni Tajler, koja nas je napustila u 75. godini usled komplikacija izazvanih perforacijom creva. Izvođačica besmrtnih hitova kao što su Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero i It's a Heartache preminula je nakon teške operacije.

Komplikacije i indukovana koma nakon operacije

Zdravstveno stanje slavne umetnice ozbiljno je narušeno tokom proleća. Ona je u maju hitno podvrgnuta operativnom zahvatu na crevima u bolnici u Faru, u Portugaliji, gde je i živela. Lekari su joj tada odstranili slepo crevo, međutim, ubrzo nakon zahvata situacija se drastično pogoršala kada je doživela srčani zastoj. Nakon uspešne reanimacije, medicinski tim je doneo odluku da je uvede u stanje indukovane kome kako bi se telu pružila šansa za oporavak.

Iako je njena izdavačka kuća u prvom mahu javnosti prenela da je intervencija uspešno obavljena, kasnije su morali da priznaju ozbiljnost situacije.

"Boni su lekari stavili u indukovanu komu kako bi potpomogli njen oporavak. Znamo da joj svi želite sve najbolje i molimo za privatnost u ovom teškom trenutku,"saopštili su tada njeni menadžeri.

Buđenje i otežan proces rehabilitacije

Tek sredinom juna stigle su vesti da se pevačica probudila iz kome, ali su prognoze i dalje bile rezervisane jer je zadržana na odeljenju intenzivne nege.

"Boni više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna. Iako joj se stanje poboljšava, proces oporavka je spor," izjavio je u tom periodu njen zvanični predstavnik za medije.

Ipak, uprkos kratkotrajnim znacima poboljšanja i nadi u ozdravljenje, organizam nije izdržao i njeno zdravlje se ubrzo ponovo i nepovratno pogoršalo.



Prema svedočenjima njenih najbližih prijatelja, prvi simptomi u vidu oštrih bolova u stomaku javili su se još dok je boravila u Londonu, gde je prvi put i potražila savet lekara. Nakon toga je otputovala u portugalsku regiju Algarve, gde su bolovi postali neizdrživi. Njen dugogodišnji bliski prijatelj Liberto Meala otkrio je medijima da je pevačica prvobitno primljena u jednu privatnu kliniku, iz koje je zbog pucanja slepog creva i hitnosti situacije prebačena u državnu bolnicu u Faru na hitnu operaciju.

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