Američki fitnes influenser Konor Marfi preminuo je u 36. godini pod potpuno bizarnim i jezivim okolnostima u Bangkoku.



Fanovi ovog jutjubera danima su bili zbunjeni nepotvrđenim objavama o njegovoj smrti na internetu, ali je jezive vesti konačno potvrdio njegov bliski prijatelj i kolega Toni Hudž.

"Konor Marfi je živeo na golf terenu u Bangkoku, koji je prekrasan, i tamo je imao lepu kuću. A ona se doslovno nalazi uz vodu. Njegov zadnji balkon izlazi na vodu. To se može videti na njegovom Instagramu i objavama koje je delio. Na kraju se utopio u jezeru u sopstvenom dvorištu. Mnogo je drugih stvari koje su tome prethodile, ali tako je završio svoj život, utapanjem. Pre smrti, otkrio je kako je postigao neke nadljudske sposobnosti, i to nije šala, stvarno ih je postigao. Ja i puno drugih prijatelja smo ga u tome podržavali, kao što biste podržali prijatelja koji ima velike snove i želi da ostvari takve sposobnosti", izjavio je Hudž.

Prema pisanju tamošnjih medija, spasilački tim je hitno poslat u luksuzni stambeni kompleks nakon dojave da se influenser ponaša potpuno sumanuto i van kontrole.

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