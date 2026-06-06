Pevačica Dua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner zvanično su započeli raskošno svadbeno slavlje u Palermu, koje će ih koštati gotovo dva miliona dolara.

Par je organizovao koktel dobrodošlice u istorijskoj palati Palaco Valguarnera Gangi, gde su ugostili brojne poznate ličnosti.

Mlada je zablistala u beloj haljini sa resama i otvorenim leđima, dok se mladoženja Kalum odlučio za elegantno bež odelo.

Prema pisanju medija, mladenci su izdvojili više od 11.000 dolara kako bi nadležne vlasti privremeno zatvorile Galeriju moderne umetnosti za potrebe privatnog prijema.

Proslava je bila veoma vesela i dinamična, a atmosferu su dodatno upotpunili i trubači.

Među zvanicama našla se i pevačica Čarli Iks-Si-Iks sa suprugom Džordžom Danijelom, bubnjarom grupe "The 1975".

Svečanosti su prisustvovali i muzički producent Mark Ronson sa partnerkom Grejs Gamer, kao i britanski glumac Džo Alvin, poznat i kao bivši partner pevačice Tejlor Svift.

Okupljanje slavnih nije prošlo bez nagađanja i komentara javnosti, budući da su fotografi uslikali Čarli Iks-Si-Iks i Džoa Alvina u neposrednoj blizini.

Pojedini mediji navode da su njihovi odnosi zahladneli nakon zajedničke koncertne turneje, ali i zbog ranije veze Tejlor Svift sa frontmenom grupe "The 1975".

Italijanski mediji već nedeljama najavljuju ovaj događaj kao moguće "venčanje godine".

Stanovnici Palerma podeljeni

Ipak, reakcije stanovnika Palerma nisu jedinstvene.

Dok su jedni ponosni što je Dua za svoje venčanje izabrala upravo njihov grad, drugi negoduju zbog zatvaranja ulica, pojačanih bezbednosnih mera i otežanog svakodnevnog funkcionisanja.

Jedna stanovnica Palerma, koja sa dozom rezerve posmatra čitavu euforiju, izjavila je za list "Gardijan":

-Ponekad imam utisak da se grad pretvara u svojevrsni tematski park - rekla je ona, izražavajući zabrinutost zbog masovnog turizma i ekskluzivnih događaja koji dodatno doprinose tom trendu.