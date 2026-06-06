Zajedničke investicione mogućnosti između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država moguće su u narednih četiri do pet meseci, izjavio je danas šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

U intervjuu za VK Blogger Studio Dmitrijev je rekao da je „američki stav da mir u Ukrajini treba da dođe pre ekonomskih pitanja”, prenosi TAS.

„Međutim, sada postoji sve više mogućnosti da se paralelno rešavaju ekonomska pitanja. Verujem da smo već postigli izvestan napredak u tom pravcu. U narednih četiri do pet meseci, mogli bismo da vidimo neke zajedničke investicione mogućnosti između Rusije i SAD dok se rešava sukob u Ukrajini. Ovaj ekonomski dijalog važna je osnova za razumevanje, za poverenje, za rešavanje složenih pitanja”, rekao je Dmitrijev.

Naglasio je važnu ulogu investicija i dodao da su iz perspektive ekonomije „investicije glavni pokretač rasta”.

„Treba da povećamo investicije. Stoga, sve što promoviše investicije i ekonomski rast trebalo bi da bude u srži ekonomskih odluka", rekao je Dmitrijev, prenosi Politika.

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