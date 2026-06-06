Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine, Jagoda Lazarević poručila je danas u razgovoru s građanima u Kragujevcu da država čini sve da zaštiti potrošače od nesavesnih trgovaca.

Lazarević je na tribini Tribini pod nazivom „Prava potrošača u praksi - kako da se zaštitimo" podsetila da je nedavno usvojen novi Zakon o zaštiti potrošača i dodala da je cilj ove akcije da se u neposrednoj komunikaciji sa građanima razmene informacije o problemima sa kojima se susreću u trgovinama.

Istakla je da je to i dobar način da veće učešće uzmu udruženja za zaštitu potrošača, „koja su i te kako važna“.

„Želimo da stanemo na put nesavesnim trgovcima. Zato, građane upoznajemo su njihovim pravima, da im pomognemo da izgrade svoje obrambene mehanizme, da se ne javljaju na telefone, ili da prosto ne nasedaju na takve pokušaje“, poručila je Lazarević.

Dodala je da Zakon o zaštiti potrošača, usklađen sa evropskim propisima, dotiče apsolutno svakog građanina ove zemlje, bez obzira na to koja je starosna ili staležna graupa, ili kakve je političke orijentacije.

„Zakon nikoga ne diskriminiše, i mi ćemo, svakako, kao resorno ministarstvo i uz pomoć udruženja, ali i samih građana nastaviti da se borimo kako bi bar jedan deo problema koji postoje rešili i pomogli potrošačima da ostvare svoja prava", poručila je ona.

Podsetila je i da su, osim Zakona o zaštiti potršača, usvojena dva srodna zakona, pre svega Zakon o trgovačkim praksama, koji, kao naslednik Uredbe o ograničavanju marži, dugoročno rešava jedan veći deo problema koji su uočeni tokom trajanja uredbe.

„Nećemo ići na ograničavanje cena, ograničavanje marži, nego upravo na sve ono što se možda nije videlo ’golim okom’, ali je predstavljalo ozbiljan udar na naše budžete, a to su oni nameti koji su trgovci imali prema svojim dobavljačima, koji su se na kraju ugrađivali u cene“, rekla je Lazarević.

Najveći problem kupovina preko društvenih mreža

Predstavnik Organizacije potrošača u Kragujevcu Zoran Nikolić naveo je podatak da je u ovom gradu u 2025. godini podnet 2.321 prigovor potrošača, od kojih je 999 pozitivno rešeno, što je, posle Beograda, najveći broj prigovora podnetih u nekom gradu u Srbiji.

Najveći problem, prema rečima Nikolića, predstavlja kupovina preko društvenih mreža, jer kupci nemaju dodir sa trgovcem, nemaju račun, a sa odličnom reklamom prodaje im se izuzetno nekvalitetna roba.

Posle Kragujevca, ovakvi razgovori ministarke unutrašnje i spoljne trgovine i njenih saradnika sa građanima, biće održavani u gradovima i opštinama širom Srbije.