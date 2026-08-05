Pevačica Tanja Savić bila je prinuđena da hitno prekine koncert nakon što je usledio opšti haos.

U pitanju je bila bezbednost svih prisutnih, a Tanja je panično reagovala kako bi sprečila tragediju.

Dok su se nizali hitovi, publika je pala u trans. Fanovi su u euforiji počeli da se penju na binu kako bi dotakli svoju miljenicu.

Tanja Savić je pretrnula od straha kada je videla da konstrukcija počinje da popušta pod teretom. Muzika je odjednom utihnula, a u prepunom klubu nastao je muk.

"Nemojte više, molim vas"

Čim je shvatila da situacija izmiče kontroli, Tanja je prestala da peva, panično je uzela mikrofon i direktno se obratila masi.

- Nemojte više da se penjete, molim vas, jer ćete svi propasti kroz ovu binu. Molim vas, pazite - govorila je.

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