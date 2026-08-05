Prema navodima policije i tužilaštva, muškarac je ostavljao lešine životinja ispred i unutar crkava, što je izazvalo šok među meštanima i vernicima.

Istraga je pokazala da je Luis bio opsednut vampirima, grobljima i okultnim simbolima. Istražiteljima je, kako prenose britanski mediji, bilo poznato da je verovao da će ispijanjem krvi produžiti život, izbeći pakao i na kraju postati vampir.

Između februara i avgusta prošle godine više crkava prijavilo je uznemirujuće prizore. Ispred ulaza i u unutrašnjosti objekata pronalaženi su mrtvi jaganjci, ukradeni sa obližnjih farmi, kao i jeleni koji su stradali u saobraćaju. Na pojedinim mestima ostavljani su izvrnuti krstovi, a pored jedne crkve pronađena je i tarot karta.

Jedan od najšokantnijih slučajeva zabeležen je kada je jagnje postavljeno na krst na vrhu crkve, dok je drugo pronađeno pored statue Device Marije. U drugom incidentu životinja je ostavljena na propovedaonici, položena na krst koji je, prema navodima tužilaštva, uzet sa oltara. Jedan od prizora videla su i deca, koja su ostala uznemirena.

Policija je vremenom primetila da se incidenti ponavljaju u datumima koji imaju posebno značenje u pojedinim okultnim kalendarima, pa je organizovan nadzor crkava. Istraga je konačno dovela do osumnjičenog nakon što je njegov DNK pronađen na ostacima jednog jagnjeta.

Prilikom pretresa kuće istražitelji su pronašli crteže vampira, beleške o ritualima i zapise o ispijanju krvi. Na sudu je Luis priznao više krivičnih dela, a u jednom trenutku predstavio se kao „Grof Drakula“.

Sud je odlučio da ostane na psihijatrijskom lečenju i da neće biti pušten dok stručnjaci ne procene da više ne predstavlja opasnost po okolinu. Tokom izricanja odluke, koje je pratio putem video-linka iz bolnice, izvinio se oštećenima i rekao da ne oseća mržnju prema policajcima koji su ga uhapsili.