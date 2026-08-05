Stručnjaci ističu da nekoliko jednostavnih promena u svakodnevnim navikama može da smanji potrošnju električne energije i ostavi u kućnom budžetu desetine hiljada dinara godišnje.

Jedna od najvećih ušteda postiže se izbegavanjem korišćenja sušilice za veš kada vremenski uslovi dozvoljavaju prirodno sušenje. Takođe, kraće tuširanje i racionalnija potrošnja tople vode mogu dodatno smanjiti račune.

Veliki broj uređaja troši električnu energiju čak i kada ih ne koristite. Televizori, muzičke linije, punjači i drugi aparati u takozvanom „standby“ režimu nastavljaju da troše struju. Isključivanje iz utičnice ili korišćenje produžnog kabla sa prekidačem može doneti primetnu uštedu tokom godine.

Stručnjaci savetuju i da električni bokal ne punite više nego što vam je potrebno, kao i da redovno čistite aparat za kafu od kamenca kako bi radio efikasnije.

Kod pranja veša preporučuje se temperatura od 30 stepeni kada je to moguće, kao i uključivanje mašine tek kada se potpuno napuni. Isto pravilo važi i za mašinu za sudove – poluprazna mašina nepotrebno povećava potrošnju električne energije i vode.

Značajnu razliku mogu napraviti i LED sijalice, gašenje svetla u praznim prostorijama, kao i dobra izolacija vrata i prozora, koja sprečava gubitak toplote zimi i rashlađenog vazduha leti.

Kada je reč o klima-uređajima, stručnjaci upozoravaju da je jedna od najčešćih grešaka često uključivanje i isključivanje uređaja. Mnogo je ekonomičnije održavati ujednačenu temperaturu nego stalno rashlađivati ili zagrevati prostor od početka.

Iako svaka pojedinačna promena deluje mala, njihov zajednički efekat može biti značajan. Uz malo discipline i nekoliko novih navika moguće je znatno smanjiti potrošnju električne energije i račune učiniti mnogo podnošljivijim, bez velikih ulaganja u domaćinstvo.