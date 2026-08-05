Bivši partner Jovane Jeremić, Dragan Stanković, zaprosio je svoju izabranicu na proslavi svog 50. rođendana.

U svojoj raskošnoj vili u Grockoj, koja je nekada nosila ime "Jovana", Dragan je organizovao raskošnu proslavu svog 50. rođendana, a onda je usledilo iznenađenje. 

Dragan Stanković

Deo večeri, bio je rezervisan za poseban trenutak, te je Dragan pred brojnim zvanicama stavio verenički prsten na ruku svoje izabranice.

Aleksandra je na proslavu stigla u glamuroznoj plavoj haljini, ali se tokom večeri presvukla, te je u trenutku kada je Dragan na njenu ruku stavljao prsten ona bila u srebrnoj toaleti, koja joj je stajala kao salivena.

Jovana Jeremić i Dragan Stanković

Kada je svom Draganu izgovorila sudbonosno "da", Aleksandra je visoko podigla ruku i pokazala raskošan prsten.

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