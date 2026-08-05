Bivši partner Jovane Jeremić, Dragan Stanković, zaprosio je svoju izabranicu na proslavi svog 50. rođendana.

U svojoj raskošnoj vili u Grockoj, koja je nekada nosila ime "Jovana", Dragan je organizovao raskošnu proslavu svog 50. rođendana, a onda je usledilo iznenađenje.

Deo večeri, bio je rezervisan za poseban trenutak, te je Dragan pred brojnim zvanicama stavio verenički prsten na ruku svoje izabranice.

Aleksandra je na proslavu stigla u glamuroznoj plavoj haljini, ali se tokom večeri presvukla, te je u trenutku kada je Dragan na njenu ruku stavljao prsten ona bila u srebrnoj toaleti, koja joj je stajala kao salivena.

Kada je svom Draganu izgovorila sudbonosno "da", Aleksandra je visoko podigla ruku i pokazala raskošan prsten.

BONUS VIDEO: