Pevačica Suzana Jovanović prvi put je iskreno progovorila o pokušaju jedne koleginice da joj uništi brak sa Sašom Popovićem zbog čega je na kraju reagovala i policija.



Javno je priznala da je bilo pokušaja da se naruši njen skladan brak sa estradnim magom Sašom Popovićem, koji je preminuo u martu prošle godine.

Na pitanje voditelja da li su pokušali da pokvare njenu i Sašinu priču Suzana Jovanović je prvi put do detalja ispričala situaciju u kojoj se našla zbog koleginice čije ime nikada nije saznala.

- Ovo nikada nisam ispričala, ovo je ekskluziva. Zvoni meni telefon i zove me tip: "Zdravo, Suzana, duguješ mi 2.500 maraka. Kad si bila sa mnom dao sam ti 2.500 maraka". Uključila sam spikerfon, bila sam čista i znala sam da nisam uradila ništa loše, rekla sam: "Evo moj muž". Sale je njega pitao šta mu treba, a on je krenuo da zamuckuje. To je bila podmetačina. Meni nije bilo teško, skenirali smo broj i podneli krivičnu prijavu za uznemiravanje. Čovek je pričao da je bio sa mnom i da mi je pozajmio pare. Podneli smo krivičnu prijavu, isnpektor mi je rekao da su ga našli, a ja sam rekla da ne želim da znam detalje - ispričala je Suzana i dodala:

- Pitala sam da li ima veze sa estradom i da li ga je neko angažovao, a radilo se o mojoj koleginici. Nisam saznala ime, ali i neka ostane x osoba. Cilj je bio da se napravi razdor i situacija da ja varam Saleta, da nisam dobra žena, dobra majka i da nisam žena za njega. Cilj je bio da se brak okonča. Da li možeš da veruješ? Samo sam pitala da li je neko sa estrade, radilo se o koleginici, a inspektor je rekao da ne može da mi kaže ime. Možda mi jednog dana kaže, ali ja svakako znam ko je.

"Za mene je brak svetinja"

Suzana smatra da se iza svega krila ljubomora.

- Možda je to neka ljubomora da Sale bude svačiji, ali samo ne moj. Više bi im prijalo da ga rasture od mene, da krene od devojke do devojke, a ne samo sa jednom ženom. To je ono što ja kažem "Nemoj, pa se ne boj". Znam da muža nisam prevarila mislima, a ne delima. Bred Pit da je došao rekla bih: "Vidi, sladak je", ali sa njim nikad ne bih otišla. Volela sam mog muža, volim ga i danas danas, srcem i dušom. Za mene je brak svetinja. Niko ne postoji, samo Sale Popović i niko više - govorila je Suzana.

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