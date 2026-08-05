Milica Todorović se porodila pre šest meseci, a nedavno se vratila poslu.

Sada je iskreno progovorila o povratku nastupima, nasledniku Bogdanu, ali i problemima koje joj je trudnoća donela.

- Nije baš lako, zato što se još uvek vraćam u formu, još uvek treba da izgubim i na kilaži, hormoni i dalje rade, što je prirodno. Žene će razumeti šta su to hormoni, ali mi najteže pada što moram da se odvojim od bebe kada idem na koncert - rekla je ona.

Pevačica je otkrila i koliko joj teško pada odvajanje od naslednika Bogdana kada odlazi na nastupe.

- Teško je, ali to je moj život i moj posao i on će to razumeti kada bude bio malo veći. Uspevam da uklopim nekako sve svoje obaveze, pošto sam se sada razletela na sve strane, i studio, teretana, mršavljenje, hormoni i beba i sada je to opšti haos, ali mi je s druge strane publika jako nedostajala, tako da, srećna sam - priznala je Milica Todorović.

Spomenula partnera

Milica se potom osvrnula na sina Bogdana, koji je rođen u februaru, ponosno istaknuvši da su mališanu već iznikli prvi zubići.

- Hvala Bogu raste, juče je napunio šest meseci. Još uvek nije počeo da puzi, ali polako. Izašla su mu dva zuba, napredan čovek. Dobra je beba - rekla je, pa se dotakla i svog partnera za kog se priča da je i dalje u braku, ali nije želela mnogo da komentariše. Na pitanje kako se partner snalazi sa bebom, ona je kroz smeh i kratko prokomentarisala.

- Snalazi se dobro on, tu je - kazala je ona za Telegraf.

Alo/Telegraf

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