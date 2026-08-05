Nakon što su se Srbi okupili da obeleže stradanje našeg naroda u Mrkonjić gradu, ustaše su pokrenule brutalnu kampanju protiv samo jednog čoveka - predsednika Srbije.
U svim ustaškim medijima otvorili su rafalnu paljbu po Vučiću. Ne spominju ni Dodika, ni Kneževića, ni ostale viđene Srbe.
A Vučić je samo jasno i glasno poručio da je - "Oluja" zločin, i da su hrvatske snage agresor nad srpskim narodom! Što je istina i što ih peče.
Turudić: Baš nas briga, neka kmeče
Glavni državni tužilac Hrvatske Ivan Turudić kratko je prokomentarisao reakcije iz Srbije povodom obeležavanja Oluje, rekavši: "Baš nas briga, neka kmeče."
Milanović: Ne treba reagovati na svaku besmislicu
Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da iz Srbije stalno dolaze iste poruke i pokušaji revizije istorije. Ocenio je da svako istoriju tumači na svoj način, ali da ne treba odgovarati na, kako je rekao, "svaku verbalnu besmislicu koja dolazi preko Dunava".
Šušnjar: Neka se manu ćorava posla
Ministar privrede Hrvatske Ante Šušnjar poručio je da će, dok god "preko Drine budu mirni i mane se ćorava posla", biti mira, ali da će, "ako bude potrebe, biti i Oluje".
Grmoja: Mogu i dalje da kukaju
Predsednik Mosta Nikola Grmoja rekao je da će Hrvatska i dalje ponosno obeležavati "Oluju".
Đakić: Neka priznaju da su izgubili rat
Poslanik HDZ-a i predsednik HVIDRA-e Josip Đakić izjavio je da bi Srbija trebalo da prizna da je izgubila rat koji je započela, izvini se i kaže gde su nestale osobe.
Jakšić: Vučić piše svoju istoriju
Potpredsednik SDP-a Mišel Jakšić ocenio je da Vučić pokušava da napiše sopstvenu verziju istorije Srbije, Hrvatske i Evrope, dodajući da njegove izjave ne zaslužuju posebnu pažnju.
Šuta: Takve poruke su loše
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta osudio je, kako je rekao, ekstremizam i poručio da su poruke koje podižu tenzije loše. Istakao je da se rat ne sme ponoviti i da je obeležavanje "Oluje" prilika da se oda počast hrvatskim braniteljima.
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