Nakon što su se Srbi okupili da obeleže stradanje našeg naroda u Mrkonjić gradu, ustaše su pokrenule brutalnu kampanju protiv samo jednog čoveka - predsednika Srbije.

U svim ustaškim medijima otvorili su rafalnu paljbu po Vučiću. Ne spominju ni Dodika, ni Kneževića, ni ostale viđene Srbe.

A Vučić je samo jasno i glasno poručio da je - "Oluja" zločin, i da su hrvatske snage agresor nad srpskim narodom! Što je istina i što ih peče.

Turudić: Baš nas briga, neka kmeče

Glavni državni tužilac Hrvatske Ivan Turudić kratko je prokomentarisao reakcije iz Srbije povodom obeležavanja Oluje, rekavši: "Baš nas briga, neka kmeče."

Milanović: Ne treba reagovati na svaku besmislicu

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da iz Srbije stalno dolaze iste poruke i pokušaji revizije istorije. Ocenio je da svako istoriju tumači na svoj način, ali da ne treba odgovarati na, kako je rekao, "svaku verbalnu besmislicu koja dolazi preko Dunava".

Šušnjar: Neka se manu ćorava posla

Ministar privrede Hrvatske Ante Šušnjar poručio je da će, dok god "preko Drine budu mirni i mane se ćorava posla", biti mira, ali da će, "ako bude potrebe, biti i Oluje".

Grmoja: Mogu i dalje da kukaju

Predsednik Mosta Nikola Grmoja rekao je da će Hrvatska i dalje ponosno obeležavati "Oluju".

Đakić: Neka priznaju da su izgubili rat

Poslanik HDZ-a i predsednik HVIDRA-e Josip Đakić izjavio je da bi Srbija trebalo da prizna da je izgubila rat koji je započela, izvini se i kaže gde su nestale osobe.

Jakšić: Vučić piše svoju istoriju

Potpredsednik SDP-a Mišel Jakšić ocenio je da Vučić pokušava da napiše sopstvenu verziju istorije Srbije, Hrvatske i Evrope, dodajući da njegove izjave ne zaslužuju posebnu pažnju.

Šuta: Takve poruke su loše

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta osudio je, kako je rekao, ekstremizam i poručio da su poruke koje podižu tenzije loše. Istakao je da se rat ne sme ponoviti i da je obeležavanje "Oluje" prilika da se oda počast hrvatskim braniteljima.