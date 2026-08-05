Meštani navode da skakavci dolaze na poljoprivredna zemljišta iz posebno zaštićenih prirodnih područja i rezervata, gde je primena mera za suzbijanje štetočina ograničena.

U Ruskom centru za poljoprivredu saopšteno je da je radi zaštite useva na njive već upućena specijalna mehanizacija. Hemijski tretmani sprovode se na površinama od više desetina hiljada hektara.

Stručnjaci takođe upozoravaju da bi se najezda skakavaca mogla proširiti i izvan Dagestana. Pojavu velikih rojeva već su prijavili poljoprivrednici iz Astrahanske oblasti i Kalmikije.

U najvećoj opasnosti su poljoprivredne kulture, posebno mahunarke i žitarice, piše abnews.ru.

BONUS VIDEO