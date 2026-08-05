Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Twins, nedavno je ponovo stao na ludi kamen, a sada je iskreno progovorio o turbulentnom ljubavnom životu, bivšim suprugama, ali i o ženi koja je ostala njegova najveća životna ljubav.

Svoju prvu suprugu Neša je upoznao preko poznatog muzičara Čede Čvorka, i sa njom je dobio sina Manuela. Međutim, mladost i ogromna popularnost devedesetih brzo su uzeli svoj danak.

- Tada sam bio jako mlad i naš odnos je bio toplo-hladno. Mene je ponela karijera, imao sam milion devojaka sa svih strana. Nisam bio cvećka, ali nije me ni bolelo uvo. Varao sam je, ali sam se trudio da sakrijem to - priznao je denser.

Ovaj brak je zvanično okončan razvodom 2002. godine, a pravi emotivni rolerkoster usledio je kada je u Nešin život ušla pevačica Ena, koja je tada pevala u popularnoj grupi "Trik FX" zajedno sa Natalijom i Sanijem. Sa njom je snimio i čuveni duet "Stara bagra", a ljubav se rodila dok je još uvek bio u braku.

- U Enu sam se zaljubio dok sam bio u braku sa prvom ženom. Mi smo bili zajedno i ja sam morao da izaberem između njih dve. Na kraju sam se i razveo - iskren je Neša.

Sa Enom je proveo čak devet godina u vezi, ali je na kraju sve puklo. Neša je sada istakao da su oboje činili velike greške koje su ih koštale zajedničke budućnosti.

Raskid sa Enom potpuno je slomio poznatog densera, gurnuvši ga u najteži period u životu.

- Najteži period mi je bio kada sam raskinuo sa Enom. Nakon toga sam se posvetio veri i Bogu i onda sam otišao u Švajcarsku i nisam želeo da izlazim iz stana nigde, to je period 2010. godine - priseća se Neša.

Drugu suprugu nikada nije prevario

Njegovo duhovno putovanje počelo je zapravo još ranije, kada je 2004. godine posetio Jerusalem gde se krstio. Taj čin je u potpunosti promenio njegove poglede na vernost i brak. Sa svojom drugom suprugom proveo je deset godina u braku, ali ovoga puta prevara nije bila opcija.

- Sa drugom suprugom sam bio deset godina u braku. Posle 10 godina smo shvatili da smo različiti. Dosta smo se menjali kroz vreme nas dvoje. Nju, za razliku od prve supruge, nisam varao - objasnio je.

Alo/Informer

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