Udar na narko-mrežu! Zaplenjeno oko 15 kilograma kokaina i oko 70 kilograma marihuane, lisice stavljene trojici osumnjičenih, a u akciji oduzeti i kriptovani telefoni i teretno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport narkotika.

U velikoj akciji pripadnika Policijske uprave Novi Sad, sprovedenoj na teritoriji Beograda po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zaplenjena je velika količina opojnih droga i uhapšene su tri osobe osumnjičene za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema saopštenju nadležnih, policija je na području opštine Surčin, u naselju Dobanovci, pronašla oko 15 kilograma kokaina i oko 70 kilograma marihuane, upakovane u više paketa.

Uhapšeni su M. Ž. (38) i I. G. (43), koji su zatečeni u teretnom motornom vozilu u kojem se nalazila droga, dok je Đ. M. (26) uhapšen zbog sumnje da je na jednoj benzinskoj stanici od osumnjičenih preuzeo putnu torbu u kojoj se nalazila opojna droga.

Pored narkotika, policija je zaplenila i kriptovane telefone, za koje se sumnja da su korišćeni za tajnu komunikaciju među članovima kriminalne grupe, kao i teretno vozilo za koje se veruje da je služilo za transport droge.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na saslušanje.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, vrednost zaplenjenih narkotika na ilegalnom tržištu procenjuje se na više od dva miliona evra, što ovu akciju svrstava među najveće zaplene droge u Srbiji ove godine.

Akcija je rezultat višemesečnog operativnog rada pripadnika Policijske uprave Novi Sad, koji su prikupljali informacije o kretanju i aktivnostima osumnjičenih, nakon čega je usledila koordinisana intervencija na teritoriji Beograda.

Ovaj ogroman uspeh direktna je posledica tektonskih promena u vrhu novosadske policije. Dolaskom novog načelnika Vladana Stojanovića, pokrenuta je radikalna i temeljna reorganizacija kompletne Uprave.

Stojanović je postavio nove, visoke standarde u radu, prerasporedio resurse na ključne tačke i kreirao modernu udarnu pesnicu u borbi protiv organizovanog kriminala. Ova velika reforma i dalje je u punom zamahu, a rezultati na terenu dokazuju da je napravljen pun pogodak.

Građani Novog Sada i cele Srbije danas imaju pun razlog da budu ponosni na svoje policajce, dok je narko-bosovima poslata jasna poruka - za kriminalce više nema sigurnog mesta!

Istraga se nastavlja, a policija utvrđuje da li su uhapšeni povezani sa širom organizovanom kriminalnom grupom koja se bavila međunarodnim prometom narkotika.