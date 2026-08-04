Na društvenim mrežama postala je viralna ispovest žene koja tvrdi da je, uprkos tome što je saznala da njen suprug ima ljubavnicu, naišla na ozbiljne pravne prepreke kada je pokušala da se razvede u američkoj saveznoj državi Misisipi.

Video, koji je na mreži X podelio profil @DesireeAmerica4, prikazuje TikTok kreatorku @nursehadley kako u trećem delu serijala o svom razvodu opisuje iskustvo koje je izazvalo brojne reakcije korisnika interneta.

"Mislila sam da je razvod gotova stvar"

Kako je ispričala, odlučila je da pozove advokata nakon što je saznala da njen suprug navodno ima ljubavnicu koja je upoznala njihovu decu i, prema njenim saznanjima, živela sa njim.

Bila je uverena da će te okolnosti biti dovoljne da sud odobri razvod.

"Pomislila sam: 'To sigurno znači da će mi sudija sada odobriti razvod, zar ne?'"

Međutim, usledio je odgovor koji ju je potpuno iznenadio.

Prema njenim rečima, advokat ju je najpre pitao da li njen suprug pristaje na razvod. Kada je odgovorila da odbija, objasnio joj je da sama tvrdnja o preljubi nije dovoljna.

"Potrebni su vam dokazi. Potrebne su vam njihove zajedničke fotografije. Potrebni su vam snimci."

Kako tvrdi, savetovao joj je čak i da angažuje privatnog detektiva kako bi prikupila dokaze.

Šta zapravo kaže zakon u Misisipiju?

Prema informacijama Advokatske komore Misisipija, razvod bez utvrđivanja krivice zbog "nepomirljivih razlika" moguć je samo ako oba supružnika pristanu na njega.

Ukoliko jedan supružnik odbije razvod, druga strana mora da dokaže jedan od zakonom propisanih razloga za razvod zasnovan na krivici. Među njima je i preljuba, ali ona mora biti potkrepljena jasnim i ubedljivim dokazima.

Žena tvrdi da ju je advokat upozorio i da ne započinje novu vezu dok razvod ne bude pravosnažno okončan, jer bi i sama mogla da se suoči sa optužbama za preljubu.

Prema njenim navodima, rečeno joj je i da bi ceo postupak mogao da traje između dve i tri godine.

Nova veza kasnije iskorišćena protiv nje

Nakon nekoliko meseci čekanja odlučila je da ipak nastavi dalje sa svojim životom.

"Posle otprilike šest meseci pomislila sam: 'Ovo je glupo'."

Kako tvrdi, ubrzo je započela novu vezu, a upravo je to kasnije iskorišćeno protiv nje tokom sudskog postupka.

Navela je da su njene privatne poruke pribavljene sudskim nalogom, dok je njen tadašnji partner pozvan da svedoči.

Snimak izazvao burne reakcije

Video je pokrenuo veliku raspravu na društvenim mrežama, gde su brojni korisnici komentarisali specifičnosti zakona u Misisipiju.

Jedna korisnica napisala je:

"Nemojte se venčavati u državi Misisipi. Ova žena prolazi kroz pravu noćnu moru. Sistem vas bukvalno drži kao taoca."

Drugi su otvorili raspravu o ulozi države u sklapanju brakova, dok su pojedini istakli da ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važno upoznati se sa zakonima pre stupanja u brak.

Neki su zaključili da bi predbračni ugovori trebalo da postanu mnogo češća praksa, upravo zbog mogućih komplikacija u slučaju razvoda.

Važna napomena

Portal The Daily Dot navodi da nije uspeo nezavisno da potvrdi detalje lične priče kreatorke sa TikTok-a, uključujući navode o njenom sudskom postupku.

Njeni iskazi zasnivaju se isključivo na ličnom svedočenju objavljenom na društvenim mrežama, dok su informacije o zakonima o razvodu u Misisipiju potvrđene podacima Advokatske komore te američke savezne države.