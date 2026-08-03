Glumica Jelisaveta Orašanin posle rastanka od Miloša Teodosića, uživa kraj kolege Pavla Mensura.

Sad je prvi put, od kad su u vezi, na društvenim mrežama objavila fotografiju sa njim, te pokazala ko im pravi društvo.

Jelisaveta je slikala Pavla, koji je bio u prvom planu, baš kao i kućni ljubimac.

U pozadini je bio gradski predeo, dok je objavu ispratila bez opisa.

Jasno je da Jelisaveta i Pavle više ne skrivaju svoju ljubav, dok je on prethodnih dana u više navrata objavljivao zajedničke fotografije.

Nije se još zvanično razvela

Podsetimo, Jelisaveta se još nije zvanično razvela od Miloša Teodosića.

Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - otkrio je nedavno izvor, dok je ekipa "Blica" došla u posed fotografija na kojima Jelisaveta i Pavle Mensur razmenjuju nežnosti.

Jelisaveti ne smeta to što je zvanično i dalje u braku sa Milošem, ona je nastavila sa svojim životom i ne mari za komentare ljudi. Prija joj nova veza i emotivno je ispunjena. Uskoro će se i razvesti, pa će sve doći na svoje. Vidite i sami da se ona ne krije i da je srećna, živi kao devojka - rekao nam je izvor.

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