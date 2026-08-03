Iranska Revolucionarna garda saopštila je u ponedeljak da je oborila američki dron MQ-9 iznad Ormuskog moreuza, čime su dodatno pojačane već velike tenzije između Teherana i Vašingtona.

Kako prenosi zvanična iranska novinska agencija IRNA, Korpus garde islamske revolucije (IRGC) tvrdi da je američki dron MQ-9 presretnut i pogođen sistemima protivvazdušne odbrane iznad ovog strateški važnog pomorskog prolaza.

Za sada nije bilo zvaničnog komentara Sjedinjenih Američkih Država na ove tvrdnje.

Tenzije rastu nakon razmene vojnih udara

Između 8. i 24. jula Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili su vojne udare. Vašington je gađao ciljeve na teritoriji Irana, dok je Teheran odgovorio napadima na ono što je opisao kao američke vojne objekte i opremu u nekoliko arapskih zemalja, pre svega u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.Do eskalacije je došlo nakon što su Vašington i Teheran u junu potpisali memorandum o razumevanju i pokrenuli pregovore o postizanju konačnog sporazuma.

Međutim, razgovori su kasnije zapali u zastoj zbog neslaganja oko bezbednosnih garancija i slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport energenata i međunarodnu trgovinu.

anews.com.tr