Amerikanka Džin O'Brajen, jedna od osam američkih turista koji su se nalazili u hidroavionu koji se prošle subote srušio kod Bahama, javno je opisala nesreću u kojoj su spaseni svi putnici i dva člana posade.

Incident, koji se dogodio tokom manevrisanja pre poletanja, zabeležilo je i nekoliko kamera, prenosi ABC News.

Trenuci pre udara

O'Brajen je ispričala da se sve odigralo veoma brzo.

"Odjednom je dok počeo da nam se približava, a neko iza mene je povikao: 'Kuda ideš?'. Zatim se samo začuo prasak i udarili smo", rekla je za ABC News.

Dramatične trenutke neposredno pre udara snimila je i putnica Eloidis Kantiljo iz kabine aviona.

Neuspelo poletanje

Prema izveštaju policije Bahama, hidroavion "Cesna" pokušao je da poleti u subotu ujutru, ali se našao usred gustog pomorskog saobraćaja.

Pilot je skrenuo ka severu kako bi pronašao bezbedniju rutu, ali je letelica potom počela nekontrolisano da skreće ulevo.

Uprkos pokušajima da ispravi pravac, avion je udario u dok u blizini jednog odmarališta u mestu Nort Bimini.

Spasavanje i potonuće

Kapetan čamca Nik Pavlakis, koji se nalazio u blizini, odmah je pritekao u pomoć."Kopilot je izašao, a pilot je iznosio stvari. I on je izašao baš u trenutku kada je avion počeo da se prevrće. Na kraju se prevrnuo i potonuo na dno, gde se i danas nalazi", rekao je Pavlakis za WPBF.

U nesreći niko nije povređen. Snimci koje je napravila Kristi Davudpour prikazuju kako se avion naginje na bok i tone.

Istraga usmerena na postupke pilota

Kompanija Tropic Ocean Airways, vlasnik hidroaviona, saopštila je da je letelica učestvovala u incidentu tokom kretanja po vodi pre poletanja i potvrdila punu saradnju sa nadležnim organima.

Vazduhoplovni analitičar Džon Nens smatra da će istraga biti usmerena na odluke pilota.

"Istraživaće se šta je kapetan radio, kako je upravljao avionom i zašto nije uspeo da izbegne dok. To će potrajati i za sada nijedna mogućnost nije isključena", rekao je Nens.

Američki Stejt department saopštio je da je u kontaktu sa lokalnim vlastima i da prati razvoj situacije.