U toku je istraga koja treba da utvrdi uzrok sudara dva helikoptera tipa Bell, koja su učestvovala u gašenju požara u zapadnoj Atici. U nesreći su poginuli danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, dok su britanski pilot i grčki koordinator iz drugog helikoptera preživeli sudar.

Brat 46-godišnjeg danskog pilota Runea Kintala, koji je poginuo boreći se sa vatrenom stihijom, ispričao je njegovu životnu priču za danski portal dr.dk.

Tuje Kintal kaže da su on i njegov brat zavoleli avijaciju još kao deca, kada ih je otac vodio u vazduhoplovnu bazu Tirstrup i na aerodrom Brædstrup.

"Odlučio je da će pilotska kabina biti njegovo radno mesto", rekao je Tuje, koji je i sam pilot.

Braća Kintal, kojih je ukupno trojica, predstavljaju treću generaciju pilota u porodici i leteli su još od detinjstva zajedno sa ocem.

"Moj brat i ja smo mnogo leteli, a i ja letim praktično ceo život", rekao je.

I Tuje i Rune upisali su fakultet. Stariji brat studirao je geodeziju, Rune je želeo da postane inženjer, dok je treći brat Kare planirao da krene očevim stopama i takođe postane geometar.

Međutim, želja za slobodom prevagnula je kod Runea, koji je napustio studije kako bi ostvario san i postao pilot helikoptera. Kasnije se preselio u Vankuver, gde je radio u drvnoj i rudarskoj industriji.

"Verovao je da su letovi tokom gašenja požara bezbedni"

Poslednjih 20 godina života Rune je radio kao pilot helikoptera, a prema rečima njegovog brata, gotovo ceo život posvetio je misijama gašenja požara.

Tokom karijere, Rune, koji je živeo u gradu Teras u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija, obavljao je različite vrste letova.

Jedno vreme radio je u oblasti heliskijanja, odnosno prevoza skijaša helikopterom na planinske vrhove radi skijanja van uređenih staza.

"Ali prestao je time da se bavi jer je bilo previše opasno", rekao je njegov brat.

Umesto toga, posvetio se protivpožarnim misijama, koje su mu omogućavale da radi mesec dana, a zatim mesec dana bude slobodan.

"Zaista je smatrao da su letovi tokom gašenja požara veoma bezbedni."

Poslednja fotografija pre nesreće: "Bio je veoma ponosan"

Nažalost, sudbina je htela drugačije. Dva helikoptera su se sudarila, a Rune je poginuo zajedno sa grčkim koordinatorom leta.

Njegov brat kaže da su razgovarali samo dan pre nesreće, kada mu je Rune poslao fotografiju helikoptera kojim će leteti.

"Bio je veoma ponosan što upravlja tim nešto većim i snažnijim helikopterom", rekao je Tuje Kintal.

Prema njegovim rečima, Rune je bio izuzetno sposoban i veoma cenjen pilot helikoptera. Znanje koje je stekao tokom studija mašinstva iskoristio je za razvoj novih metoda upravljanja helikopterima.

"Kada je dostigao 5.000 sati naleta, dobio je priznanje kanadske vazduhoplovne vlasti koje se dodeljuje pilotima koji su ostvarili 5.000 sati leta helikopterom bez ijedne nesreće. Tu nagradu poklonio je našoj majci. I danas stoji na polici iznad kamina u porodičnoj kući", ispričao je njegov brat.

Porodica je u kontaktu sa vlastima Danske i Grčke kako bi telo Runea Kintala bilo prebačeno u domovinu.

Iza sebe je ostavio blisku prijateljicu u gradu Teras u Kanadi i njeno dvoje male dece, koja su, prema rečima njegovog brata, bila veoma važan deo njegovog života.