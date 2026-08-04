Glumica Srna Lango od ranog detinjstva je okrenuta ka veri i religiji.

Ona se sa 11 godina sama krstila, a kako je i sama nedavno priznala, u dvadesetim godinama je razmišljala da ode u manastir.

Srna kaže da je dobro što je rano dobila decu, a da nije prošla na Akademiji dramskih umetnosti, ona bi otišla na živi na svetom mestu.

-Moje je da radim u rudokupu i ja radim u rudokupu, dobro je što sam rano rešila da imam decu, pa mogu da se posvetim poslu dovoljno da o svačemu nisam obaveštene, nisam deo onoga što ne želim da budem.

Volim proces. To je odgovor. Zbog procesa sam ušla u televiziju, zbog procesa sam ušla na Akademiju. Profesor Bajčetić i ja smo se dobro razumeli i to nije vic, kada sam to izgovarala na drugačiji način u monokomediji 'Lov na srne' ljudi su mislili da sam duhovita, a ja sam stvarno bila već posle prvog dela studiranja FDU mislila da ako ne prođem na akademiji, idem u manastir. Super je kada se neko u monokomediji smeje, jer ja to tako izgovaram da bi se neko smejao i sve skupa rešavam smehom jer kada stigneš dotle znači da je rana zarasla ili bar imaš neku krasticu, bilo koje vrste - rekla je ona.

Svima pojasnila zašto bi otišla na sveto mesto

Ona je odgovorila i svima koji su se pitali šta bi je navelo da ode u manastir.

- Mnogo potrošilo, mnogo pokvarilo, i dalo šansu da relativizujem važnost procesa. Često ljude više zanima da li mi se pomerila olovka na usnama nego šta govorim. Naravno – uvek ima pravih ljudi, imam dokaze i za to. Ali do osamnaeste postaneš svestan da mnoge više zanima kako izgledaš nego šta radiš. I onda se zabrineš – ne za sebe, nego za život.

talno sam mislila da treba ašovom da kopam idem po školama, a a propo toga, odgajali su me da mi niko nije autoritet dok ne dokaže da jeste. Moja kompletna porodica, do korena može samo da se krsti jer reč 'strahopoštovanje' - kome je cilj da strahuje? Koji su to ljudi koji očekuju strahopoštovanje?

Učili su me da neko treba da izazove u meni poštovanje argumentom, sadržajem, postojanjem. Strahuje se od ljudi koji bez argumenta žele da budu opasni, a ja prezirem takve ljude od svoje pete godine života. Svoju decu sam učila da sopstvenu pristojnost poštuju time što se svakome obraćaju pristojno, a posle toga dođe poštovanje ili ne. Kada vidim poruku koja počinje sa 'poštovanje' ja se zabrinem jer kad sam stigla da ti pokažem poštovanje? Nemoj da me poštuješ dok ti ne dokažem da ima razloga. Ne poštujem nikoga dok mi ne pokaže da ima razloga.

Alo/Nova

BONUS VIDEO: