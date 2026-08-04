Na današnji dan obeležava se 31. godišnjica vojno-policijske akcije "Oluja", tokom koje je iz Hrvatske proterano više od 250.000 Srba, dok su hiljade ljudi ubijene ili se i danas vode kao nestale. Tri decenije kasnije, "Oluja" ostaje jedna od najvećih tragedija srpskog naroda u novijoj istoriji, a mnogi smatraju da je njome ostvaren cilj o kojem je hrvatski predsednik Franjo Tuđman javno govorio godinama ranije.

Tuđmanov san

Još u maju 1993. godine, posle zauzimanja Medačkog džepa, tadašnji predsednik Hrvatske Franjo Tuđman izjavio je:

"Hrvatska je ostvarila veliki uspeh u borbi protiv Srba, jer ih je 91. godine bilo 12,2%, a sada ih ima manje od 8%. Srpsko pitanje u Hrvatskoj biće rešeno kada ih bude bilo manje od 3%!"

Posle akcije "Oluja", prema podacima međunarodnih organizacija, broj Srba u Hrvatskoj drastično je smanjen. Dok ih je 1991. godine bilo oko 600.000, deset godina kasnije, prema popisu iz 2001. godine, ostalo ih je oko 120.000.

Govoreći 1998. godine, Tuđman je izjavio:

"To je bio nedosanjani stoljetni san hrvatskog naroda u celini, stalni ideal svih naših predaka, težnja i čežnja svakog našeg čovjeka u domovini."

Kako je počela "Oluja"

Odluka o pokretanju akcije "Oluja" doneta je 31. jula 1995. godine na Brionima, kada je Franjo Tuđman na sastanku sa vojnim vrhom Hrvatske rekao:

"Tema naše današnje rasprave je nanošenje takvih udaraca da Srbi praktično nestanu sa ovih prostora... Imamo podršku Nemačke, NATO-a, a delimično i Amerike - stvar je hitna!"

Samo četiri dana kasnije, 4. avgusta 1995. godine u pet časova ujutru, počeo je kombinovani napad hrvatskih snaga na teritoriju Republike Srpske Krajine, koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija.

Prema navodima iz teksta, u operaciji je učestvovalo i oko 15.000 pripadnika Petog korpusa Armije BiH, dok su Sjedinjene Američke Države hrvatskim snagama pružale vazduhoplovnu, izviđačku, obaveštajnu i logističku podršku.

Akcija je za svega nekoliko dana dovela do masovnog egzodusa srpskog stanovništva, a kolone izbeglica koje su krenule ka Srbiji postale su jedan od najpotresnijih simbola stradanja tokom "Oluje".