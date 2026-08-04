Video je za kratko vreme postao viralan i pokrenuo raspravu o tome koliko ovakvo rešenje može da doprinese zdravlju i dobrobiti životinja tokom letnjih vrućina.

Autor objave uz snimak postavio je pitanje pratiocima da li smatraju da klima-uređaj zaista može pozitivno da utiče na uslove u kojima svinje borave. Istovremeno je pozvao farmere i sve koji imaju iskustva sa uzgojem životinja da podele svoja mišljenja i primere iz prakse.

Reakcije nisu izostale. Mnogi korisnici podržali su ovu ideju, ističući da svinje veoma teško podnose visoke temperature i da im je tokom tropskih dana neophodno obezbediti odgovarajuće rashlađivanje. Podsetili su da se na brojnim farmama već koriste ventilatori, sistemi za orošavanje, polivanje vodom ili bazeni kako bi životinje lakše podnele letnje vrućine.

Pored ozbiljnih komentara, bilo je i mnogo šaljivih reakcija. Neki su duhovito primetili da pojedine životinje danas imaju bolje uslove nego ljudi, dok su drugi pohvalili vlasnika farme zbog odgovornog odnosa prema svinjama. Jedan korisnik otkrio je da je klima-uređaj postavio u boks svog psa, dok u sopstvenoj kući nema klimatizaciju.

Sve češći toplotni talasi poslednjih godina naveli su mnoge stočare da razmišljaju o dodatnim načinima zaštite životinja od ekstremnih temperatura. Stručnjaci upozoravaju da pregrevanje može izazvati ozbiljan toplotni stres, smanjen unos hrane i pogoršanje opšteg zdravstvenog stanja. Upravo zbog toga mnogi smatraju da ventilatori, rashladni sistemi ili čak klima-uređaji više nisu luksuz, već ulaganje u dobrobit životinja i kvalitetnije uslove uzgoja tokom najtoplijeg dela godine.