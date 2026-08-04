-Dokumenti usvojeni u okviru sprovođenja ove Strategije, kao i vojna doktrina Ruske Federacije, predviđaju mogućnost upotrebe nuklearnog oružja, uključujući i radi zaštite saveznika u slučaju napada, istakao je on, odgovarajući na pitanje da li bi se rusko nuklearno oružje u budućnosti moglo pojaviti i u drugim državama članicama ODKB.

Vasiljev je pojasnio da se u dokumentu koji je usvojen u okviru ODKB, među savremenim izazovima i pretnjama kolektivnoj bezbednosti, navodi "mogućnost povećanja broja država koje raspolažu vojnim nuklearnim potencijalom, kao i širenja oružja za masovno uništenje i sredstava za njegovu isporuku".

U poslednje vreme evropske zemlje pojačale su retoriku u vezi sa nuklearnim odvraćanjem. Tako je početkom marta predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio da Pariz ulazi u period "unapređenog nuklearnog odvraćanja". U skladu sa novom doktrinom, Francuska će povećati broj nuklearnih bojevih glava, dok će saveznicima biti omogućeno učešće u zajedničkim vojnim vežbama.

Pored toga, parlament Finske je u junu usvojio izmene zakona kojima je ukinuta zabrana uvoza, proizvodnje, skladištenja i upotrebe nuklearnog oružja na teritoriji te zemlje.