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Najzgodnija voditeljka RTS pokazala telo bez grama sala: Sama mesi hleb, čim ustane popije ovaj napitak, a ima i jedan trik

Ona ujutru uvek prvo popije napitak, nakon čega sledi zdrav doručak

Preneo:  Jelena Mladenović
04.08.2026.06:30
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Najzgodnija voditeljka RTS pokazala telo bez grama sala: Sama mesi hleb, čim ustane popije ovaj napitak, a ima i jedan trik
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Voditeljka RTS Ivana Milenković važi za jednu od najzgodnijih na ovoj televiziji, a sada je pokazala i kako postiže takav izgled. 

Milenkovićeva ne preskače vežbe, a sa pratiocima na mrežama je pokazala da pred emisiju zateže telo uz pomoć traka.

Za ovu priliku obukla je uski crni kombinezon koji je istakao njenu izvajanu figuru. 

- Punjenje baterija pred emisiju - napisala je voditeljka u opisu videa.

Video

Ovo je njena ishrana 

Ona ujutru uvek prvo popije limunadu, nakon čega sledi zdrav doručak.

- Posle limunade ujutru doručkujem, a omiljena mi je kajgana sa fetom. Ranije sam često pravila hleb samo od uljarica. Potrebno je po 50 grama semenki suncokreta, bundeve, susama i lana. To se samelje, doda se malo maslinovog ulja, vode, sode bikarbone, pa se testo suši u rerni.

- Kad ne radim, idem kod mame na porodični ručak, i najčešće jedemo pile sa prilogom i palačinke. Ako sam na poslu, u našem restoranu na televiziji ručam sezonsku čorbu, meso i povrće. Za večeru volim salatu od tunjevine, mada kažu da konzervirana riba ne valja jer ima mnogo žive u njoj. Omiljeni su mi losos i pastrmka - rekla je Ivana, pa je dodala:

- Imamo vikendicu, pa sam prošlog leta pokušala sama da gajim blitvu, rotkvice i čeri. Paradajz je uništila plamenjača jer ga nisam ničim prskala, blitva je bila fenomenalna, a rotkvice potpuno nejestive. Em su bile velike kao glavice crnog luka, em potpuno žilave i gorke. Hleb umem sama da umesim i to je najzdravija varijanta - otkrila je voditeljka. 

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