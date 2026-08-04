Voditeljka RTS Ivana Milenković važi za jednu od najzgodnijih na ovoj televiziji, a sada je pokazala i kako postiže takav izgled.
Milenkovićeva ne preskače vežbe, a sa pratiocima na mrežama je pokazala da pred emisiju zateže telo uz pomoć traka.
Za ovu priliku obukla je uski crni kombinezon koji je istakao njenu izvajanu figuru.
- Punjenje baterija pred emisiju - napisala je voditeljka u opisu videa.
Ovo je njena ishrana
Ona ujutru uvek prvo popije limunadu, nakon čega sledi zdrav doručak.
- Posle limunade ujutru doručkujem, a omiljena mi je kajgana sa fetom. Ranije sam često pravila hleb samo od uljarica. Potrebno je po 50 grama semenki suncokreta, bundeve, susama i lana. To se samelje, doda se malo maslinovog ulja, vode, sode bikarbone, pa se testo suši u rerni.
- Kad ne radim, idem kod mame na porodični ručak, i najčešće jedemo pile sa prilogom i palačinke. Ako sam na poslu, u našem restoranu na televiziji ručam sezonsku čorbu, meso i povrće. Za večeru volim salatu od tunjevine, mada kažu da konzervirana riba ne valja jer ima mnogo žive u njoj. Omiljeni su mi losos i pastrmka - rekla je Ivana, pa je dodala:
- Imamo vikendicu, pa sam prošlog leta pokušala sama da gajim blitvu, rotkvice i čeri. Paradajz je uništila plamenjača jer ga nisam ničim prskala, blitva je bila fenomenalna, a rotkvice potpuno nejestive. Em su bile velike kao glavice crnog luka, em potpuno žilave i gorke. Hleb umem sama da umesim i to je najzdravija varijanta - otkrila je voditeljka.
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