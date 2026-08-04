Voditeljka RTS Ivana Milenković važi za jednu od najzgodnijih na ovoj televiziji, a sada je pokazala i kako postiže takav izgled.

Milenkovićeva ne preskače vežbe, a sa pratiocima na mrežama je pokazala da pred emisiju zateže telo uz pomoć traka.

Za ovu priliku obukla je uski crni kombinezon koji je istakao njenu izvajanu figuru.