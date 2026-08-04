Dalibor Andonov Gru poginuo je u strašnoj oluji pre šest godina. Kobni događaj odigrao se kada je pevač upao u vodu prilikom vožnje kajta.

Tokom celog tog dana Gru je pokušavao da okupi ekipu za kajting iako je košava, koja je tog dana bila intenzivna, inače veoma opasna za vožnju.

Na licu mesta našlo se nekoliko očevidaca, a jedan od njih se tada oglasio i otkrio šta se tačno dogodilo.