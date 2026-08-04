U grupi "Jeftine nekretnine Srbija" oglašena je porodična kuća u Staroj Moravici, u opštini Bačka Topola, po ceni od 22.000 evra.

Kuća ima 71 kvadratni metar i nalazi se na prostranom placu od 1.288 kvadratnih metara. Sastoji se od dve spavaće sobe, kuhinje i opremljenog kupatila sa tuš-kabinom i veš-mašinom.

Podna osnova je betonska, a podovi su obloženi linoleumom, keramičkim pločicama i laminatom. Nekretnina se prodaje sa nameštajem, u stanju prikazanom na fotografijama i snimku.

Grejanje je moguće na čvrsto gorivo ili struju, a trenutno se koristi grejanje na čvrsto gorivo. Krov je, prema navodima vlasnika, u dobrom stanju i nema prokišnjavanja.

Kuća je priključena na gradsku vodu, dok je kanalizacija rešena putem septičke jame. Na raspolaganju su i struja snage do 7 kW i internet priključak.

Plac je ograđen i pruža dovoljno prostora za baštu, pomoćne objekte ili druge sadržaje.

Nekretnina je uknjižena, legalizovana i bez tereta, a tražena cena iznosi 22.000 evra.