Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 4.50 na ulazu u Kotor Varoš, kod benzinske pumpe, a kako se nezvanično saznaje, dve osobe su poginule, dok je jedna povređena.

Kako navode očevici, u nesreći su stradali mlađi muškarci od oko 20 godina - B. S. (21), i A. M. (22) ,a svi su bili u jednom automobilu.

U nesreći je učestvovao jedan automobil. Vozač Č. A. (20) zadobio je teške telesne povrede.

Glas Srpske nezvanično saznaje da je jedna stradala osoba sa područja Kotor Varoša, dok identitet druge osobe, zbog teških povreda, još nije utvrđen.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.

Više detalja o svim okolnostima, kao i o tačnim uzrocima ove velike tragedije, biće poznato po završetku policijskog uviđaja.

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