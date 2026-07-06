Njen prepoznatljiv oblik slona toliko je impresivan da mnogi posetioci pomisle da je reč o umetničkom delu ili filmskoj scenografiji.

Ipak, iza ovog spektakularnog prizora ne stoji ljudska ruka, već milioni godina delovanja vetra i erozije.

Stena se oblikovala tokom miliona godina

Poznata kao Elephant Rock ili Jabal AlFil, ova prirodna atrakcija nalazi se u regiji AlUla i danas je jedno od najfotografisanijih mesta u Saudijskoj Arabiji. Zahvaljujući svom neobičnom izgledu, poslednjih godina postala je prava zvezda društvenih mreža i nezaobilazna destinacija za posetioce iz celog sveta.

"Ono što ovu lokaciju čini posebnom jeste činjenica da stena nije nastala ljudskom rukom. Vetar, pesak i erozija tokom miliona godina polako su oblikovali stenu dok nije dobila oblik ogromnog slona sa surlom koja gotovo dodiruje tlo".

Stena je visoka oko 52 metra, pa čitava formacija izgleda još impresivnije kada se nađete tik pored nje. U kombinaciji sa pustinjskim pejzažom i crvenkastim nijansama peska, prizor podseća na scenu sa druge planete.

Popularno mesto

Danas su oko Elephant Rocka uređene laundž zone, prostori za odmor, restorani i food truckovi, pa posetioci mogu da uživaju u večeri usred pustinje dok se ispred njih uzdiže ogromna stena u obliku slona.

Oko same stene nalaze se kružni separei ukopani u pesak, opremljeni udobnim sofama. Tokom zimskih meseci, od decembra do marta, kada noćne temperature u pustinji mogu znatno da padnu, osoblje pali logorske vatre unutar separea kako bi gostima bilo prijatnije.

Prostor je otvoren od 16 h

Jedno od najčešćih pitanja putnika odnosi se na organizaciju posete. Zbog ekstremnih pustinjskih vrućina tokom dana, lokalitet funkcioniše po posebnom rasporedu.

Cena ulaznice: Ulaz u prostor oko Elephant Rocka potpuno je besplatan. Parking je takođe obezbeđen i besplatan za sve posetioce.

Lokalitet je otvoren svakog dana od 16 časova do ponoći, dok je četvrtkom i petkom radno vreme produženo do 00.40. Tokom dana kompleks je zatvoren zbog veoma visokih temperatura.

Najbolje vreme za dolazak je između 16 i 17.30 časova. Tada možete da doživite takozvani "zlatni sat", kada sunce na zalasku obasjava stenu intenzivnim narandžastim i crvenim nijansama, stvarajući idealne uslove za fotografisanje, piše sajt putoholičari.hr.