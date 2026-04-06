Jedan detalj većina vozača gotovo i ne primećuje.

To je vodoravna linija na znakovima na auto-putu koja ima vrlo konkretnu i važnu funkciju.

Linija na plavim i žutim znakovima

Ova linija, koja se pojavljuje i na žutim i na plavim znakovima, nije tu samo kao vizuelna podela. Ona vozačima pomaže da se na vreme pravilno prestroje i bezbedno uključe u odgovarajući smer.

Žuti i plavi znakovi – u čemu je razlika?

U nemačkom saobraćajnom sistemu znakovi se razlikuju po boji i nameni, piše routetogernmany.

Žuti znakovi označavaju pravce na lokalnim i regionalnim putevima (državni, pokrajinski ili opštinski). Plavi znakovi koriste se na autoputevima i namenjeni su daljinskom saobraćaju.

Na oba tipa znakova može se pojaviti vodoravna linija – crna na žutim, a bela na plavim. Njeno značenje je u oba slučaja isto. Vodoravna linija služi kao jasan vodič: pokazuje da se izlaz ubrzo deli u dva pravca, odnosno u dve trake.

Konkretna oznaka

Destinacije iznad linije dostižu se levom trakom, a destinacije ispod linije dostižu se desnom trakom

Ova oznaka je posebno korisna na mestima gde se put vrlo brzo nakon izlaza račva, jer vozačima omogućava da se unapred pripreme i izbegnu nagle promene trake. Ovakvi znakovi najčešće se postavljaju na: velikim čvorištima autoputeva, obilaznicama oko gradova, kao i na prometnim i složenim raskrsnicama

Tako, na primer, vozač koji silazi sa autoputa može već na osnovu linije da zna kojom trakom treba da ide – čak i pre nego što se put fizički razdvoji.