Jedan sasvim običan trenutak pretvorio se u pravo iznenađenje kada je vlasnik patika primetio nešto što nikako nije očekivao. Dok su patike stajale napolju, u jednu od njih uvukla se zmija, a iz obuće je ostao da viri samo njen rep.

Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije. Mnogi su priznali da će posle ovog videa ubuduće obavezno proveravati obuću pre nego što je obuju, posebno ako je ostala napolju ili u dvorištu.

Na snimku se vidi kako je zmija pronašla zaklon u unutrašnjosti patike, dok joj je rep ostao napolju. Upravo taj detalj spasao je vlasnika od neprijatnog iznenađenja, jer je na vreme primetio da nešto nije u redu.

Stručnjaci već godinama upozoravaju da zmije, ali i drugi sitni gmizavci i insekti, tokom toplih dana često traže hlad, vlagu i zaklon. Zato se mogu zavući u obuću, garderobu, kutije, automobile ili ispod predmeta koji dugo stoje napolju.

Zbog toga se preporučuje da pre obuvanja uvek dobro pregledate obuću koja je ostala na terasi, u dvorištu, garaži ili kampu. Dovoljno je okrenuti patiku, protresti je ili pogledati unutra kako biste izbegli neprijatno iznenađenje.

Video je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda, a većina komentara svodi se na isto: "Od danas prvo gledam u patike, pa tek onda obuvam."