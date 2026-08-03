Rusija je poslednjih nedelja uvela nove mere za zaštitu ključnih saobraćajnica od napada bespilotnim letelicama, a prema izjavama iz ukrajinskih izvora one već utiču na način izvođenja operacija dronovima.

Promene su posebno uočljive na pravcu auto-puta Novorusija, koji ima važnu logističku ulogu.

Savetnik ukrajinskog predsednika za pitanja bespilotnih sistema Sergej “Fleš” Beskrestnov izjavio je da je Rusija pronašla efikasnu protivmeru za ukrajinske napade duž auto-puta Novorusija.

Prema njegovim rečima, Moskva ubrzano proširuje sisteme za elektronsko ratovanje usmerene na Starlink terminale, zbog čega ukrajinski operateri sve češće nailaze na ozbiljne probleme u upravljanju dronovima.

Beskrestnov navodi da se među ruskim sredstvima za elektronsko ratovanje posebno izdvaja novi sistem Volna Kupol Garant, koji, kako tvrdi, efikasno ometa kontrolu bespilotnih letelica.

Istovremeno je, prema njegovim navodima, duž granica i ključnih auto-puteva raspoređena takozvana radiografska mreža, dok protivvazdušni dronovi neprekidno patroliraju duž saobraćajnica.

Kao posledica ovih mera, ukrajinski operateri jurišnih dronova imaju znatno više poteškoća u izvršavanju svojih zadataka, ocenio je Beskrestnov. On smatra da su nove ruske protivmere već smanjile efikasnost napada na tom pravcu.

Tokom juna i jula ukrajinski dronovi intenzivno su napadali rusku infrastrukturu i saobraćaj na više deonica auto-puta Novorusija. Ti napadi ozbiljno su poremetili logistiku, otežali putovanja prema Krimskom poluostrvu i zakomplikovali snabdevanje tog regiona.

Prema oceni Beskrestnova, za sada je pronađen svojevrstan “protivotrov” za takve napade, pa ruske kontramere već daju rezultate. Istovremeno je ocenio da ukrajinska strana nastavlja da traži nove metode za izvođenje napada.