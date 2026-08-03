U ponedeljak je predsednik Volodimir Zelenski imenovao glavnog mirovnog pregovarača Ukrajine za šefa spoljne obaveštajne službe, što je najnovija promena u aktuelnoj rekonstrukciji ukrajinskog rukovodstva, koja je već izazvala negodovanje javnosti.

Zelenski je rekao da će Rustem Umerov, koji je premešten na čelo obaveštajne službe sa šefa savetodavnog Saveta bezbednosti, nastaviti da bude zadužen za mirovne pregovore, odnosno pronalaženje diplomatskog rešenja za okončanje rata sa Rusijom.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko preuzeće svoju trenutnu ulogu u Savetu bezbednosti.

Zelenski preraspoređuje zvaničnike na najvišim pozicijama od prošlog meseca kada je započeo rekonstrukciju vlade, u okviru koje je smenjen ministar odbrane Mihajlo Fedorov, a zbog pritiska javnosti tada je morao da zameni glavnog vojnog komandanta Aleksandra Sirskog.

Talas kritika

Otpuštanje Fedorova, 35-godišnjeg zagovornika visokotehnološkog ratovanja dronovima, izazvalo je talas kritika i uličnih protesta koji zahtevaju njegovo vraćanje na dužnost.

Restrukturiranje je naišlo na široke kritike zbog nedostatka dovoljnog objašnjenja, izvestio je Rojters, a ukrajinski predsednik u ponedeljak nije pružio mnogo detalja o razlozima za promene u ponedeljak. Ovim potezom se osigurava pozicija za Klimenka, koji je pominjan kao mogući naslednik Fedorova, ali na kraju nije izabran.

Kritičari optužuju Zelenskog da rotira ključne pozicije među malim krugom svojih saveznika. Rekao je da je rekonstrukcija, koju je započeo u julu, usmerena na bolju pripremu za još jednu surovu zimu kada se očekuje da će Rusija snažno napasti energetski sistem Ukrajine.

Umerov, koji je bio ministar odbrane od 2023. do 2025. godine, vodi mirovne pregovore u Ukrajini, koji su do sada dali malo opipljivih rezultata. Takođe nadgleda pregovore o ugovorima za dronove koje saveznicima predstavlja kao u ratu testiranu ukrajinsku tehnologiju.