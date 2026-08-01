Kviz "Slagalica" je bez dileme jedan od omiljenih televizijski programa svih generacija, a jedna od brojnih epizoda se i dalje prepričava.

Još se pamti epizoda u kojoj je Kristina Radenković napravila nepiđeni lapsus.

Na red je došla igra "Korak po korak" i na potezu je bio drugi takmičar.

Otvoren je bio prvi korak koji je glasio "u stripu ima veze sa kiselom štrudlom". Takmičar Bojan je odmah tačno odgovorio da je u pitanju - vitez.

Kristina je zatim krenula da otkriva ostale korake i već kod prvog je napravila lapsus za pamćenje.

Trebalo je da kaže "Kod Don Kihota...", međutim... Iz njenih usta su izleteli - kondomi!

Ne baš, doduše, jasno i do kraja reči, jer se brzo ispravila, ali - ipak beše kasno...

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