Mali se obraća javnosti nakon što su jutros stupile na snagu mere koje donose smanjenje doplata za lekove, dok će od 17. avgusta biti proširena lista medikamenata koji se izdaju na recept. Privredni rast

O činjenici da je Srbija broj jedan u Evropi po stopi rasta u drugom kvartalu ove godine, ministar kaže da sa puno optimizma čekamo narednih šest meseci.

- Predvideli smo stopu rasta od tri odsto, kako stvari stoje, bićemo iznad toga. Čuli ste kritike da je naš model rasta iscrpljen, pa kao što vidite nije, i dalje ostvarujemo najbolje rezultate u Evropi. Mi imamo prostora za povećanje plata i penzija, i to u uslovima kada imate rat u Zalivu, porast cena energenata, smanjenje rasta u celom svetu. Mene posebno ohrabruje što, kada pogledate strukturu tog rasta, sve nam raste, i građevina, i industrija, i poljoprivreda. Dakle diversifikacija koja garantuje da ne zavisimo od jednog sektora - rekao je on.

Dodao je da je avgust mesec najvažniji, i da ćemo onda znati gde smo i šta smo.

- Važno je da smo sačuvali makroekonomsku stabilnost. Nama je javni dug 44 odsto, prosek evrozone je veći od 80 odsto. I na računu imamo gotovo pet milijardi evra. Ova stopa rasta ohrabruje. Svi se trude da nađu izvore rasta, jedna Srbija je u tome uspela. I kao što je predsednik rekao, sa optimizmom čekamo sledeću godinu, očekujemo stopu rasta od 4 odsto. Što više rastete, veći prostor za investicije i rast standarda građana - kazao je ministar.

Jeftiniji lekovi

Još jedna lepa vest za sve građane Srbije je da su lekovi od danas jeftiniji, kazao je on, i dodaje da je ispunjeno ono što je obećano.

- U pitanju su ozbiljna smanjenja cena lekova. Evo primera, samo pumpice za astmu, do sada su bile 2550 dinara, sada će biti 850 dinara. Nolpazi je cena prepolovljena, sa 195 na 97 dinara. To se desilo zato što smo slušali ljude. Za nas je briga prema ljudima najvažnija stvar. Država je čula pritužbe, i reagovala. To je samo prvi korak, a neki od lekova koji nisu na listi od sredine avgusta biće stavljeni na listu. To su lekovi za razblaživanje krvi, borbu protiv slabosti srca, to je drugi sistem mera koji krećemo polovinom avgusta - kazao je on.

Prijava za vaučere

Ministar Mali kaže da od ponedeljka kreće prijava za vaučere za letovanje u Srbiji, i da je obezbeđeno 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara.

- Još jedno obećanje koje ispunjavamo, ne samo da ulažemo u turizam, već i doprinosi rastu BDP, taj novac ostaje u Srbiji. I nakon toga, 2, 5. i 10. septembra idemo sa isplatom penzija. Onda 14. septembra idemo sa velikim delom programa, želim da građani zapamte taj datum. Idemo sa isplatom jednokratne pomoći za penzionere, to će biti od 20.000 do 35.000 dinara. Svi koji primaju socijalnu pomoć, dečiji dodatak i borački dodatak dobiće 25.000 dinara! Onda nakon toga, 22. septembra, idemo sa jednokratnom isplatom svim punoletnim građanima Srbije, 6000 dinara ćemo isplatiti - rekao je Mali.

Cilj nam je da budemo u top tri zemlje u Evropi kada je stopa rasta ove godine u pitanju, a naredne godine da budemo prvi, naglasio je on.

Na pitanje da li ima novca za sva ta davanja, ministar ponavlja da imamo oko 5 milijardi evra, i da nas ovaj program ukupno košta 600 miliona.

Briga o građanima

- Prioritet su građani i briga prema njima, za to ćemo uvek naći novca. Mi imamo recimo veće prihode od naplata poreza, uprkos tome što smo smanjili akcize za gorivo, kod nas nije bilo skoka kao u Evropi i svetu. Opet je država preuzela najveći deo tereta na sebe. Zbog porasta prihoda hoćemo da deo toga podelimo sa građanima. Da podsetim, od 2020. godine, kada je krenula korona, kada smo pomagali penzionere, pa sve građane, majke sa decom, mlade, uvek smo želeli da pomažemo različitim kategorijama. Sada radimo to na isti način - rekao je ministar finansija.



Negovatelji

Dodaje da je mnogo ponosan i na zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima.

- Mi smo usvojili i zakon o alimentacionom fondu, i već imate 800 i nešto roditelja koji odatle primaju novac, to su oni koji ne mogu od supružnika da naplate alimentaciju. Onda proces legalizacije, dakle kada pogledate našu politiku koja je usmerena na izgradnju puteva, škola, bolnica, sve ono što podiže kvalitet života, to radimo, i kada je briga o ljudima u pitanju, to je prioritet - kazao je on.

10. avgusta kreću pregovori o iznosu minimalca, i ministar kaže da je obećano u programu Srbija 2027. da ćemo imati minimalnu zaradu od 650 evra.

- Za razliku od 15.000 dinara 2010. godine, sada je 551 evro minimalna zarada. Pri tome manje od 100.000 ljudi prima tu minimalnu zaradu. Manje od pola miliona što je bilo 2010-2011. godine. I po prvi put ove godine potrošačka korpa je prvi put u potpunosti pokrivena minimalnom zaradom, i tu smo ispunili obećanje. Tako da kreću pregovori 10. avgusta, biće tu intenzivnih razgovora, ali šta god da dogovorimo, mi gledamo da izađemo u susret poslodavcima, da sačuvamo punu zaposlenost. Stopa nezaposlenosti je 8,7 odsto, bila je 25,9 2012. godine - podsetio je on.

Kaže da se raduje podacima do kraja godine, a za par nedelja će građani saznati više o daljem povećanju plata u javnom sektoru i daljem povećanju penzija.

