Odmor u Grčkoj za jednu porodicu iz Srbije pretvorio se u pravu noćnu moru. Umesto bezbrižnih dana na moru, završili su na ulici, bez smeštaja i bez novca, dok su njihovi prijatelji prolazili kroz dramu jer je njihova beba hitno završila u bolnici.

Svoje iskustvo podelili su u Fejsbuk grupi "Grčka Info", gde su ispričali da ih je vlasnik apartmana izbacio iz smeštaja i zadržao 290 evra za preostale dane boravka.

Sve je počelo zbog hitnog odlaska u bolnicu

Kako navode, letovali su sa prijateljima koji su bili smešteni u susednoj vili, u istom dvorištu.

Kada je njihovoj bebi naglo pozlilo, roditelji su je odveli kod lekara, a potom je dete hitno prebačeno u bolnicu u Poligirosu zbog ozbiljno sniženog nivoa natrijuma u krvi.

Pošto stariji sin nije mogao da ostane sam u apartmanu, privremeno je prešao kod prijatelja da prespava dok se roditelji ne vrate iz bolnice.

Vlasnik apartmana nije imao razumevanja

Porodica kaže da su prethodnog dana već dobili upozorenje od vlasnika jer su im u posetu nakratko došli rođaci, a da nisu prethodno tražili dozvolu.

Ovoga puta, želeći da ispoštuju pravila, odmah su mu poslali poruku i objasnili zbog čega će dete prenoćiti kod njih.

Međutim, odgovor koji ih je sačekao sledećeg jutra potpuno ih je šokirao.

"Počeo je da viče na nas, pretio policijom i rekao da odmah moramo da napustimo apartman. Nije ga zanimalo što je dete ostalo kod nas zbog hitne situacije i što je beba u bolnici", naveli su.

Prema njihovim tvrdnjama, vlasnik nije želeo da vrati ni novac za preostale dane letovanja.

Ostavili ih bez smeštaja usred najveće vrućine

Nakon izbacivanja, pomoć su potražili kod vlasnice vile u kojoj su bili smešteni njihovi prijatelji.

Kako tvrde, ona im je dozvolila da privremeno uđu u apartman i sačekaju vesti iz bolnice.

Situaciju je dodatno otežavala činjenica da nisu mogli odmah da krenu za Srbiju jer dete nije moglo da pređe granicu bez roditelja.

Na kraju je majka, na sopstvenu odgovornost, izvela bebu iz bolnice i porodica je odmah krenula put Srbije, gde je dete nastavilo lečenje.

"Ovakav stres nikome ne bih poželela"

Autorka objave kaže da se ni posle nekoliko dana nisu oporavili od svega što su doživeli.

"Ostali smo sa detetom od godinu i po dana na ulici, usred najveće vrućine, bez trunke razumevanja. To ne bih poželela ni najgorem neprijatelju", napisala je.

Na kraju je postavila pitanje koje zanima mnoge turiste:

"Da li mi kao gosti u stranoj zemlji uopšte imamo neka prava? Da li vlasnik smeštaja može tek tako da vas izbaci i zadrži novac? I šta je uopšte bio veći prekršaj – što je dete prespavalo kod nas ili da je ostalo samo u apartmanu?"

Njena objava izazvala je brojne reakcije u grupi, a mnogi članovi smatraju da bi u ovakvim situacijama trebalo odmah obavestiti turističku inspekciju, policiju ili ambasadu Srbije u Grčkoj, kako bi se utvrdilo da li je vlasnik postupio u skladu sa zakonom.