Voditeljka Suzana Mančić je postala baka! Njena ćerka Teodora se porodila i postala mama jednog dečaka kom su dali staro srpsko ime.

Njena ćerka Teodora Talijan jutros je u privatnoj klinici, prirodnim putem, na svet donela zdravog dečaka od 3,650 grama.

Porođaj je protekao u najboljem redu, nakon što se mesecima pažljivo pripremala za ovaj važan trenutak. Ona i suprug Miroslav svom sinu dali su staro srpsko ime ime Mijat.

Posebno dirljiv detalj ove porodične priče jeste to što je uz Teodoru sve vreme bila njena sestra Natalija. Kada su oko jedan sat posle ponoći počeli trudovi, Natalija je, ne želeći da Suzanu dodatno uznemiri dok sve ne bude gotovo, tiho je izašla iz kuće i otišla u porodilište. Tokom porođaja držala ju je za ruku, bodrila i bila joj najveća podrška. Teodorin suprug sve vreme je uzbuđeno čekao ispred porođajne sale.

– Presrećna sam što sam postala baka i što je sve proteklo u najboljem redu. Beba je dobro, Teodora je bila hrabra i neizmerno sam ponosna na nju – rekla je za "Blic" Suzana Mančić sa osmehom koji, kako priznaje, danas ne silazi sa njenog lica.

Da je radost u porodici neizmerna govori i jedan poseban trenutak. Ponosni tata godinama je čuvao bocu starog viskija za neku veliku životnu priliku. Jutros, nešto posle šest sati, otvorio ju je kako bi zajedno sa najbližima nazdravio dolasku sina na svet. Sada cela porodica s nestrpljenjem iščekuje da Teodora i mali Mijat stignu kući, gde ih već čeka mnogo ljubavi, zagrljaja i jedan novi, najlepši početak – početak jedne divne bakine priče.

Podsećanja radi, Novopečena mama, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, u braku je sa brigadnim generalom Miroslavom Talijanom. Par se venčao uz veliko medijsko interesovanje, a razlika u godinama između supružnika je 23 godine.

Alo/Blic