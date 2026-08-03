Otkriveno koliko košta samo jedna minuta Čolinog pevanja! Isplivao cenovnik, ovo su njegovu uslovi!

- Imao je određene uslove koje su mladenci i njihove porodice ispunile bez reči, tako da je sve dogovoreno vrlo brzo. Između ostalog, tražio je da bina bude uzdignuta od poda kako mu gosti ne bi prilazili previše blizu dok peva, da nema naručivanja pesama i fotografisanja sa gostima... - dodao je sagovornik.

"Za 45 minuta tražio je 45.000 evra"

- Za 45 minuta tražio je 45.000 evra i to je odmah prihvaćeno, jer mladenci obožavaju njegovu muziku. Uz pesmu "Tebe čuvam za kraj" odigran je i prvi ples. Pevao je neke od svojih najvećih hitova, a svi su bili razneženi dok je izvodio pesmu "Ti si mi u krvi". Odmah nakon nastupa u pratnji obezbeđenja restorana napustio je lokal - dodao je tad on za Kurir.

Prema pisanju portala Blic.rs i estradnim šuškanjima, samo jedna minuta Čolinog pevanja na vašem veselju košta neverovatnih 1.000 evra!

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