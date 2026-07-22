Anastasija Ražnatović je javno prikazala niz fotografija na kojima je pozirala sa trudničkim stomakom.

Tek nakon što se porodila Anastasija je objavila album sa najlepših trenucima i pokazala kako je blistala u trudnoći.

Na fotkama je bila sama, ali i sa svojim izabranikom Nemanjom Gudeljom koji ju je neprestano grlio i ljubio.

- Hvala ti, Bože - napisala je u opisu fotografije.

Trudnoću držala u tajnosti

Podseetimo, Anastasija je devet meseci trudnoću držala u tajnosti i nije se oglašavala na društvenim mrežama.

Pre nekoliko dana se porodila i rodila dečaka kome su dali ime Ilijan.

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom.

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