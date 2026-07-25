Fudbaler Nemanja Gudelj se oglasio iz Sevilje emotivnom porukom, samo deset dana od kako je se njegova supruga Anastasija porodila, a par dobio dečaka kome su roditelji dali ime Ilijan.

Srećne vesti koje su devet meseci uspešno čuvali od javnosti sada su ispunile njihove živote najvećom radošću.

Deset dana nakon rođenja sina, fudbaler se oglasio emotivnom porukom na društvenim mrežama i podelio sa pratiocima deo svoje sreće.

- Najlepši osećaj je kad "Ako Bog da" pređe "U hvala Bogu" - napisao je Nemanja, nakon što su se njemu i Anastasiji ostvarili najveći životni san.

Podsetimo, mali Ilijan Gudelj rođen je 15. jula 2026. godine kao zdrava beba teška 3.600 grama, a vest o njegovom dolasku obradovala je celu porodicu.

Posebno emotivni dani su u porodičnom domu Gudelja u Sevilji, gde je stigla i Ceca Ražnatović kako bi bila uz ćerku i pomogla joj u prvim danima majčinstva.

Dok mali Ilijan odmara, Ceca pronalazi trenutke za predah i uživanje kraj bazena, a Anastasija pomoć ima i od svekrve i zaove, koja je već pokazala koliko se raduje ulozi tetke.

Ceca je nedavno otkrila da se Ilijan menja svakim danom i da jedva čeka da ga uzme u naručje:

- Anastasija je odlično, beba je odlično. Videli smo se samo preko video poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem se i ja i stižem u nedelju. Mali se menja, svakim danom je drugačiji - rekla je Ceca i progovorila o Anastasijinoj odluci da ne otkriva javno da je trudna.

- Nisam ja ništa čuvala, to je njihova želja bila da bude njihova privatna stvar što smatram da je potpuno okej. Nije to bila tajna za moj bliski krug prijatelja, oni su ispoštovali njihovu želju, nije to mali broj ljudi da je ona u drugom stanju. Videli ste i sami da to nijedne sekunde nije došlo do javnosti, nego onog momenta kada su roditelji objavili. To je njihovo dete, oni odlučuju o tome.

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