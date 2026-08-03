Štipaljke za veš koristimo gotovo svakodnevno, ali retko ko razmišlja o njihovom dizajnu. Ipak, detalj koji mnogi nikada nisu primetili – dve rupice različite veličine – nije tu slučajno.

Svaki otvor ima svoju namenu, a pravilno korišćenje štipaljke može da smanji tragove na odeći i čak pomogne da se veš brže osuši.

Zašto štipaljka ima dve rupice?

Većina ljudi zakači i konopac i tkaninu u isti otvor štipaljke. Međutim, prema objašnjenju danskog magazina Dagens, štipaljka je osmišljena drugačije.

Manji otvor , koji se nalazi bliže opruzi, namenjen je za pričvršćivanje na konopac ili sušilicu za veš.

, koji se nalazi bliže opruzi, namenjen je za pričvršćivanje na konopac ili sušilicu za veš. Veći otvor, na spoljašnjem delu štipaljke, služi za držanje odeće.

Kada se konopac i tkanina stisnu na pogrešnom mestu, pritisak na materijal je veći, pa na odeći mogu da ostanu izraženiji tragovi i nabori.

Ako štipaljku prvo pričvrstite za konopac manjim otvorom, a zatim odeću učvrstite većim, pritisak će se ravnomernije rasporediti, što smanjuje mogućnost oštećenja tkanine.

Kako sprečiti tragove od štipaljki?

Osim pravilnog korišćenja štipaljke, važan je i način na koji kačite odeću.

Majice i bluze zakačite za donji porub kako tragovi ne bi bili vidljivi.

Pantalone i farmerke okačite za nogavice, po mogućstvu okrenute naopako.

Haljine i suknje pričvrstite za pojas ili čvršće bočne šavove.

Donji veš i čarape zakačite za elastični pojas, koji se neće deformisati.

Može li se veš brže osušiti?

Pravilno postavljena štipaljka može doprineti i bržem sušenju odeće.

Kada tkanina nije potpuno priljubljena uz konopac, vazduh lakše cirkuliše oko nje, pa vlaga brže isparava. To može skratiti vreme sušenja, posebno kod debljih materijala poput peškira, dukseva ili farmerki.

Iako razlika možda nije velika, pravilno korišćenje štipaljki može pomoći da odeća ostane u boljem stanju i da se osuši ravnomernije.