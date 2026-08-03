Vršilac dužnosti ministra odbrane Radu Miruca ocenio je ovu intervenciju kao uspešnu, kako za plovidbu tako i za rad elektrane, naglasivši da svaki dodatni dan rada elektrane Černavoda predstavlja dobitak, preneo je portal Digi24.

"Bez obzira na konačne posledice po elektranu 'Černavoda' u narednim danima, uklanjanje ove stene je neophodan korak kako za plovidbu, tako i za buduće radove na produbljivanju korita, jer olakšava bagerisanje rukavca Stari Dunav", rekao je on.

Prema njegovim rečima, današnja akcija koju je sprovela vojska, uspešno je okončana, a u narednim danima i satima, biće uklonjen razbijeni materijal, čime će se dodatno osloboditi prolaz.

"Prema prvobitnim proračunima, elektrana 'Černavoda' bi u sredu ili četvrtak morala da započne proceduru gašenja", podsetio je Miruca.

On je ukazao da svaki dan rada elektrane Černavoda nakon srede ili četvrtka predstavlja dobitak.

Vršilac dužnosti ministra odbrane optužio je Ministarstvo saobraćaja da je mesecima u svojim fiokama držalo blokiran ključni projekat za preraspodelu toka Dunava u oblasti Černavode, navodi portal.

Zbog izostanka infrastrukturnih radova koji je trebalo da regulišu tok vode, angažovana je rumunska vojska za hitnu operaciju detonacije ogromne stene koja je blokirala pravac kretanja vode ka Starom Dunavu.

Miruca je objasnio da na saobraćaj i tokove vode u ovoj oblasti ozbiljno utiče prirodna razlika u nivou, koja veći deo vode usmerava u jedan rukavac, čime se Černavoda dovodi u nepovoljan položaj.

Prema rečima zvaničnika, ova intervencija je bila izuzetno teška i predstavljala je prvi takav poduhvat sa tehničke tačke gledišta, uključujući angažovanje vojnih ronilaca i niz podvodnih detonacija, nakon što su prethodni pokušaji godinama unazad bili neuspešni.