Sinoć je održan prvi od tri zakazana koncerta Dina Merlina na Koševu, a isti su obeležili haosi jer je kolona od nekoliko hiljada ljudi koji uz kupljene karte nisu uspeli da uđu na stadion izazvala haos.

Kako su prisutni rekli, Dino Merlin je besramno počeo da peva još dok je narod ulazio na stadion Koševo, a onda kada se kapacitet popunio, redari su ljudima pred nosem zatvorili ulaz.

Iako su imali kupljene ulaznice, na hiljade ljudi je ostalo ispred, a onda je nastao pravi kurcšlus. Narod je počeo da besni i divlja, manja grupa je probila jedan ulaz, dok su ostali pokušali da preskoče zidine stadiona.

U jednom momentu Merlin je primetio skandiranje publike: "Dino, lopove", zbog čega je zbunjeno prekinuo svoj govor.

- E, tako, i meni je jako lepo. I sad ovako ću vam nešto reći. Tako mi je lepo! Kada sam bio, imao sam tamo nekih 12 ili 13 godina - govorio je on kada je počelo je skandiranje "Dino lopove" i na stadionu.

- Ovde na stadionu su se igrale velike utakmice - rekao je Merlin, pa stao začuđeno gledajući.

Zbog sve jačeg skandiranja Merlin je stao pa prvo iznenađeno gledao u daljinu, i čini se da mu ništa nije bilo jasno.

On je zatim napustio scenu i krenuo ka nekom iz svog tima, gde se video prekida.

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