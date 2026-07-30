Kako je navela, nema ništa protiv modernih rešenja i razume da su organizacija venčanja i štampanje pozivnica danas znatno skuplji nego ranije. Ipak, smatra da bi bliske prijatelje i članove porodice trebalo pozvati lično, naročito ako žive u istom gradu.

"To doživljavam kao nepoštovanje"

U svojoj objavi istakla je da joj smeta što mladenci često pošalju generičku poruku sa internet linkom preko kojeg gosti potvrđuju dolazak, bez telefonskog poziva ili ličnog susreta.

Dodala je da od gostiju danas neretko očekuje značajan finansijski izdvoj za poklon, zbog čega smatra da bi poziv trebalo da bude ličniji.

Njena objava izazvala je veliki broj komentara i različita mišljenja.

Većina podržala digitalne pozivnice

Brojni korisnici smatraju da su digitalne pozivnice praktične, štede vreme i novac, a ujedno olakšavaju organizaciju venčanja.

Neki su naveli da su putem onlajn pozivnica prikupljali informacije o prevozu, smeštaju i potvrdi dolaska gostiju, što je značajno pojednostavilo pripreme.

Pojedini su istakli da im je elektronska pozivnica čak praktičnija od papirne jer je uvek mogu pronaći na telefonu ili u elektronskoj pošti.

Lični poziv ipak ima posebnu vrednost

Iako je većina učesnika rasprave podržala savremeni način pozivanja, deo komentatora smatra da za najbliže prijatelje i članove porodice lični dolazak i dalje ima posebnu simboliku.

Mnogi su ocenili da način uručenja pozivnice ne bi trebalo da bude presudan za odluku o dolasku na venčanje, već da je mnogo važniji odnos koji postoji između mladenaca i njihovih gostiju.

Rasprava je pokazala da se običaji menjaju, ali da mišljenja o tome koliko tradicija treba da ustupi mesto modernim rešenjima i dalje ostaju podeljena.